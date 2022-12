Mahesh Babu pour réduire sa rémunération et adopter le modèle d’intéressement pour le film SS Rajamouli ? Voici ce que nous savons

SS Rajamouli s’est imposé comme l’un des meilleurs de l’industrie. Avec Baahubali série, il a fait ses preuves et a laissé tout le monde étonné par sa vision. Avec Ram Charan et RRR de Jr NTR, il a placé la barre aussi haut que le ciel. Actuellement, il fait partie des cinéastes dont on parle le plus puisqu’il a même remporté le prix du meilleur réalisateur aux New York Film Critics Circle Awards 2022. Désormais, tous les regards sont tournés vers son prochain film avec Mahesh Babou qui est présenté comme étant plus grand que tout autre film qu’il ait jamais créé. On parle beaucoup de ce film. De l’apparence au budget – tout fait l’actualité. Récemment, des informations selon lesquelles Mahesh Babu aurait choisi le modèle de partage des bénéfices ont fait surface sur le net.

Mahesh Babu et SS Rajamouli partageront les bénéfices ?

Tel que rapporté par Gulte.com, Mahesh Babu a présenté sa version de la proposition devant SS Rajamouli et la maison de production. Selon certaines informations, une grande maison de production basée à Hollywood avec une grande présence en Inde grâce à ses configurations OTT et VFX aurait manifesté son intérêt à se joindre à ce projet. En dehors de cela, SS Rajamouli lui-même serait un partenaire en tant que producteur car le nom de sa maison de production serait attaché. Il aurait également pris la base de la participation aux bénéfices et maintenant, Mahesh Babu aurait également fait la proposition.

Le rapport sur ledit portail indique que ces derniers temps, Mahesh Babu a réduit sa rémunération et choisi de prendre des parts dans les bénéfices réalisés par le film. Mais étant donné qu’une maison de production basée à Hollywood est également sur la photo, on suppose que le héros pourrait ne pas être en mesure d’obtenir un tel accord. Cependant, il n’y a absolument aucune confirmation sur la même chose.

Pendant ce temps, Mahesh Babu, qui a récemment subi un revers majeur lorsque son père, la superstar Krishna, est décédé, est de retour au travail. Il a récemment partagé son nouveau look sur les réseaux sociaux.