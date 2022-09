Mahesh Babu-Namrata Shirodkar dépose d’adorables photos avec sa fille Sitara Ghattmaneni

À l’occasion de la fête des filles, le couple puissant Mahesh Babu et Namrata Shirodkar ont partagé d’adorables photos avec leur fille Sitara Ghattmaneni. Dimanche, Mahesh Babu s’est rendu sur son Instagram et a laissé tomber un aperçu “rare” de lui-même avec sa fille Sitara, dépeignant la relation amusante que partage le duo père-fille. “Éclaire toujours mon monde. Bonne fête des filles ma petite Sitara Ghattamaneni !” il a écrit dans la légende.

Dans le “rare” aperçu, Mahesh et sa fille Sitara pouvaient être vus en train de se regarder. Alors que Sitara regarde son père avec un sourire notoire, l’acteur de Sarkaru Vaari Paata a l’air plutôt confus. Sur ses histoires Instagram, l’acteur a également posté un collage de photos de sa femme Namrata, de leurs enfants et de leur voyage en Suisse.

Sur une photo similaire et adorable, Namrata Shirodkar l’a postée avec sa fille alors que les deux posaient pendant l’une de leurs vacances. Elle a déclaré: “Je suis contente que vous riiez avec moi … et que vous me montriez ce qu’il y a de spécial dans tout ce que la vie apporte, bonne fête des filles, mon étoile brillante.” plein d’amour pour sa fille.

Découvrez les photos ci-dessous :









Pour les non-initiés, Sitara a récemment fait ses débuts sur grand écran aux côtés de son père Mahesh dans la chanson Penny de Sarkaru Vaari Paata. Les fans ont félicité l’équipe père-fille pour leur grande camaraderie. Elle a fait sa première apparition à la télévision sur Dance India Dance Telegu avec son père, Mahesh Babu. Non seulement cela, Mahesh Babu s’est récemment associé au SS Rajamouli. Babu est actuellement occupé à faire un spectacle d’action épique avec le magicien des mots Trivikram Srinivas, le film SSMB28 qui a été diffusé le 12 septembre. Rajamouli a révélé que son film avec Mahesh Babu allait être une aventure d’action à travers le monde. Le réalisateur est actuellement aux États-Unis pour assister à un festival du film où certains de ses films sont projetés. En parlant avec les médias, Rajamouli a fait la révélation sur le genre du film.

En dehors de cela, Mahesh Babu a été vu pour la dernière fois dans le film à succès Telegu Sarkaru Vaari Paata. Le film mettait également en vedette Keerthy Suresh et était réalisé par Parasuram Petla. Il est sorti en salles le 12 mai. Dans le film, Mahesh a joué le rôle d’un prêteur d’argent basé aux États-Unis, qui se rend en Inde pour des raisons personnelles. Mais, au fur et à mesure que l’histoire avance, il est entraîné dans la vie d’une femme, qui a souffert du lien entre les politiciens et les responsables bancaires. Il s’engage alors à aider la femme et finit par réparer le système bancaire du pays. Le film n’a pas été bien accueilli par la critique et n’a pas non plus fait les affaires attendues au box-office. Cependant, il a réussi à être rentable, car Mahesh Babu sera également vu partager le grand écran avec Pooja Hedge à Jana Gana Mana.