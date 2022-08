Mahesh Babu met le feu à Internet alors qu’il pose torse nu dans la piscine, Namrata Shirodkar laisse tomber des photos

Avez-vous déjà bavé devant le physique en forme et le corps ciselé de Mahesh Babu? Pour ajouter plus à votre imagination, jetez un œil à cette dernière photo de la superstar partagée par sa femme Namrata Shirodkar ! N’a-t-il pas l’air de sortir tout droit d’un tournage de calendrier ?

Sur la photo, ou comme le dit la génération Z – une photo de soif, l’acteur est vu exhibant son corps en forme et ciselé alors qu’il profite d’une bonne séance de natation dans sa piscine privée dans sa maison. Namrata a partagé deux photos sur Instagram et a écrit : “Certains samedis matins sont comme ça…” suivi du hashtag #toocoolforthepool. Il a mis le feu aux réseaux sociaux, et on ne s’en plaint pas !





Récemment, à l’occasion de l’anniversaire de Mahesh, sa femme a partagé une note sucrée pour lui. “Tu illumines mon monde comme personne d’autre ! Joyeux anniversaire MB @urstrulymahesh !! Voici encore trop d’années folles ensemble !! Je t’aime, maintenant et toujours”, a écrit Namrata.

Le couple a également partagé de nombreuses photos ensemble de leurs vacances d’un mois aux États-Unis et en Europe. Namrata et Mahesh se sont rencontrés sur les tournages de leur film Vamsi en 2000 et ont ensuite commencé à sortir ensemble. Ils se sont mariés en février 2005 lors du tournage d’Athadu.

Le duo a deux enfants – Sitara Ghattamaneni et Gautham Ghattamaneni. Pendant ce temps, sur le front du travail, Mahesh Babu a été vu pour la dernière fois dans le film à succès Telegu Sarkaru Vaari Paata. Le film mettait également en vedette Keerthy Suresh et était réalisé par Parasuram Petla.

Il est sorti en salles le 12 mai. Dans le film, Mahesh a joué le rôle d’un prêteur d’argent basé aux États-Unis, qui se rend en Inde pour des raisons personnelles. Mais, au fur et à mesure que l’histoire avance, il est entraîné dans la vie d’une femme, qui a souffert du lien entre les politiciens et les responsables bancaires. Il s’engage alors à aider la femme et finit par réparer le système bancaire du pays.

Le film n’a pas été bien accueilli par la critique et n’a pas non plus fait les affaires attendues au box-office. Cependant, il a réussi à être rentable, grâce à la célébrité de Mahesh Babu. Mahesh Babu sera bientôt vu partager le grand écran avec Pooja Hedge dans Jana Gana Mana.