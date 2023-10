Mahesh Babu fait un effort supplémentaire pour le film du SS Rajamouli ; cordes dans Daniel Craig alias l’entraîneur de James Bond

Le film de Mahesh Babu et du SS Rajamouli fait l’actualité depuis son annonce. La superstar Telugu sera vue dans un film d’espionnage, qui est aussi une aventure dans la jungle. Le film sera produit par DVV Entertainment qui a financé RRR. Selon certaines rumeurs, même Warner Bros se joindrait au film. Alors que les fans de Mahesh Babu attendent avec impatience Guntur Karam qui sortira en salles à Sankranthi 2024, la superstar travaille assidûment pour obtenir un look international pour le film du SS Rajamouli.

Mahesh Babu exhibe son corps déchiré pour le film du SS Rajamouli

La superstar a sous-titré : « Rien n’est jamais noir et blanc lorsqu’il s’agit de travailler dur… de le façonner !! » Il semble que Mahesh Babu ait fait appel aux services de Simon Waterson pour la transformation corporelle. Il est l’entraîneur de Daniel Craig alias James Bond. On sait que la star possède l’un des plus beaux corps d’Hollywood. La superstar travaille avec Heath Matthews, physiothérapeute sportif basé à Hollywood, pour son nouveau corps. Compte tenu du succès mondial de RRR, Mahesh Babu et son équipe veulent s’assurer que même leur film soit à la hauteur d’Hollywood.

Mahesh Babu sera-t-il torse nu dans le film SS Rajamouli ?

Nous savons que le SS Rajamouli présente toujours à ses héros cette dose supplémentaire de machisme. De Prabhas et Rana Daggubati dans les films Baahubali, à Ram Charan – Jr NTR dans RRR, nous avons vu à l’écran des corps parfaitement ciselés, musclés et huilés. Mahesh Babu est connu pour ses visuels parfaits, notamment son beau visage. Dans le passé, il voulait avoir des abdominaux pour 1-Nenokkadine mais il a arrêté car il sentait que cela affectait la forme de son visage.

Le père du SS Rajamouli, Vijayendra Prasad a écrit le scénario du film d’espionnage. Ils prévoient de tourner dans les jungles d’Afrique. Ils n’ont pas encore finalisé le choix de l’héroïne du projet. Il y a des rumeurs selon lesquelles Jenna Ortega pourrait participer au film. Le film serait inspiré de l’histoire de Lord Hanuman qui chassait l’herbe Sanjeevani dans les montagnes de l’Himalaya. Mahesh Babu cherchera également quelque chose dans ce sens. SS Rajamouli est un fan des films d’Indian Jones et aspire à faire quelque chose de similaire !