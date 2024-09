Mahesh Babu est tout sourire alors qu’il tient sa femme Namrata Shirodkar près de lui dans un nouveau message | Photos

Mahesh Babu et Namrata Shirodkar font aujourd’hui partie des couples les plus aimés du cinéma indien. Ils utilisent souvent les réseaux sociaux pour partager un aperçu de leur vie avec leurs fans. Récemment, Mahesh et Namrata sont venus célébrer l’anniversaire de leur ami et leurs photos ont laissé leurs fans ravis devant le couple.

Namrata a profité de son Instagram pour partager des photos de l’événement. Le message était sous-titré : « À propos d’hier soir !! Joyeux anniversaire, @sabina.xavier reste toujours bénie ♥️♥️♥️. Sur une photo, Mahesh tenait Namrata contre lui alors qu’ils posaient avec leurs amis avant de couper le gâteau. Ils étaient tous souriants alors qu’ils donnaient du gâteau à leur ami. Découvrez le post ici :

Namrata Shirodkar est aujourd’hui largement connue comme l’épouse de la superstar Telugu Mahesh Babu. Cependant, Namrata Shirodkar était une actrice populaire à Bollywood dans les années 90. Elle a officiellement fait ses débuts en 1998 avec le film Jab Pyaar Kisi Se Hota Hai. Cependant, elle devait initialement faire ses débuts aux côtés d’Akshay Kumar et Sunil Shetty dans Purab Ki Laila Aur Bassim Ki Chaila. Ce film n’est jamais sorti.

Namrata a commencé son voyage à Bollywood en 1977 en tant qu’enfant actrice dans le film Shatrughan Sinha Shirdi Ke Sai Baba. Après ses débuts officiels dans Jab Pyaar Kisi Se Hota Hai, elle a enchaîné avec des films aux affaires moyennes comme Mere Do Anmol Ratan et Hero Hindustani.

Sa grande percée est venue avec le drame policier Vaastav face à Sanjay Dutt, qui a été à la fois acclamé par la critique et un succès au box-office. La chanson que Meri Duniya Hai Tujhme Kahin représente sur elle est devenue très populaire. Elle n’a pas pu reproduire ce succès dans ses projets futurs. Ses films suivants n’ont pas eu de bons résultats et n’ont pas obtenu le succès escompté. Au cours des six années de sa carrière cinématographique, 16 films dans lesquels elle a joué se sont révélés être des échecs.

Namrata Shirodkar s’est marié avec Mahesh Babu en 2005 après cinq ans de relation. Elle a complètement renoncé à jouer après le mariage car l’acteur ne voulait pas d’une femme qui travaille. Ils ont deux enfants, Gautam Ghattamaneni et Sitara Ghattamaneni. Namrata réside désormais à Hyderabad avec sa famille.