Mahesh Babu est comparé au personnage hollywoodien John Wick grâce à son dernier look de moustache et de barbe [VIEW PIC]

Mahesh BabouLe nouveau look de a fait sensation sur les réseaux sociaux. La Sarkaru Vaari Paata L’acteur est actuellement en vacances dans les Alpes suisses avec sa famille. Et la femme de Mahesh Babu, ancienne actrice, Namrata Chirodkar a partagé une photo qui est devenue le sujet de conversation de la ville des médias sociaux. Mahesh Babu a toujours été une idole. Il bénéficie d’un énorme public féminin et est toujours l’un des acteurs les plus désirables du pays. Habituellement, Mahesh Babu arbore un look rasé de près. Mais cette fois, les fans sont gaga de son look de moustache et de barbe.

Le nouveau look de Mahesh Babu

La photo que Namrata Shirodkar a partagée sur son gramme se présente aux côtés de Mahesh Babu. Sur la photo, on voit le bel acteur beau gosse en barbe courte et moustache. On le voit dans un sweat à capuche et un pantalon gris à glissière. Namrata tourne le dos à la caméra. Mahesh Babu parle à quelqu’un sur son téléphone. Ils sont dans les rues de la pittoresque Suisse. La superbe photo est cliquée par nul autre que son fils, Gautam Ghattamaneni. Namrata Shirodkar a légendé le post en disant : “nos paparazzis maison ! @gautamghattamaneni”. Mahesh Babu reçoit des tas d’éloges pour son look. Vérifiez le post de Namrata ici:

Les fans comparent Mahesh Babu à John Wick

La beauté de Mahesh Babu est l’une des choses dont on parle le plus dans nouvelles de divertissement aujourd’hui. Et devine quoi? Son look barbu et moustachu est comparé à John Wick de Keanu Reeves. Il y a une légère ressemblance, tbh. Les fans se demandent également si Mahesh Babu portera ce look dans son prochain film, SSMB 28. Quelques fans ont également remarqué qu’il avait perdu du poids. La sœur de Namrata, l’actrice Shilpa Shirodkar a commenté son message et a dit : “Omg regarde Mahesh.” Découvrez les réactions ici :

Pendant ce temps, BollywoodLife vous a informés que Mahesh Babu devrait bientôt faire ses débuts à Bollywood. Il est en pourparlers pour le film SS Rajamouli, ont informé des sources. Pour les non-initiés, plus tôt, Mahesh Babu avait dit que Bollywood ne pouvait pas se le permettre.