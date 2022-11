Mahesh Babu écrit une note touchante après la mort du père Krishna, dit “maintenant je n’ai peur de rien, je porterai votre…”

La superstar Mahesh Babu, jeudi, s’est rendue sur Instagram et a écrit une note émouvante pour son défunt père Krishna, dont le nom complet est Ghattamnaneni Siva Rama Krishna Murthy. L’acteur a également laissé tomber la photo de son défunt père tout en partageant la note.

Mahesh Babu a écrit : « Votre vie a été célébrée… votre décès est encore plus célébré… Telle est votre grandeur. Vous avez vécu votre vie sans peur… audacieux et fringant était votre nature. Mon inspiration… mon courage… et tout ce que j’admirais et tout ce qui comptait vraiment est parti comme ça. Mais étrangement, je ressens en moi cette force que je n’avais jamais vraiment ressentie auparavant… Maintenant, je n’ai plus peur… Ta lumière brillera en moi pour toujours… Je ferai avancer ton héritage… Je te rendrai encore plus fier … Je t’aime Nanna .. Ma superstar.





L’acteur Kaushal Manda a également réagi au message et a écrit: “Restez fort monsieur… nous prions tous pour que vous vous donniez plus de force et de courage. Les bénédictions de Super Star gari sont toujours avec vous pour voir plus et plus grand. Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi, l’un d’eux a écrit : « Je n’ai rien lu d’aussi beau que ces lignes sur un père. Plus de pouvoir pour vous. Le second a dit: “” Intrépide “” Faites avancer votre héritage ” Nouvel âge ” Mahesh Babu “.

Le troisième a dit: “Vous êtes un peu en bas maintenant, monsieur Mahesh, notez mes mots, très bientôt, vous serez une véritable star pan-indienne.” Le quatrième a dit: “Les étoiles ne perdent pas leur éclat et leur charme .. #superstarkrishna toujours dans l’étincelle #maheshbabu … #gattamaneni.”

Pendant ce temps, pleurant le décès de son grand-père, la fille de Mahesh Babu, Sitara Ghattamaneni, s’est rendue sur Instagram et a écrit une note émotionnelle. sourire. Maintenant, tout ce qui reste est mon souvenir de toi. Tu es mon héros… J’espère que je pourrai te rendre fier un jour. Tu vas tellement me manquer Thatha garu”, a écrit Sitara, ajoutant une photo d’elle grand-père.

Voici le message de Sitara







Le fils de Mahesh Babu, Gautam Ghattamaneni, a également exprimé son chagrin suite à la mort de son grand-père. S’adressant à Instagram, Gautam a écrit : “Où que tu sois… Je t’aimerai toujours… et je sais que tu l’aimeras aussi… Tu me manques Thatha garu… plus que je ne peux en dire.”

