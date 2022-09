Avec le réalisateur Trivikram, Mahesh Babu a commencé le tournage de son prochain film Telugu. Lundi, Namrata Shirodkar a révélé le nouveau look de Mahesh pour le film sans titre, qui comportait des cheveux longs et une moustache. Après que Namrata ait téléchargé le dernier instantané de son mari, les fans n’ont pas perdu de temps à faire des similitudes avec l’apparence de Keanu Reeves. Certaines personnes ont même continué en disant que ce serait formidable de voir Mahesh jouer dans un film d’action à la John Wick tout en arborant ce look.

Dans le prochain film SSMB28, Mahesh et Trivikram se réunissent après une interruption de 12 ans. Dans le film, il est jumelé avec Pooja Hegde. Les fans ont partagé l’image sur Twitter et Instagram après que Namrata a révélé le nouveau look de Mahesh Babu dans sa publication Instagram et a remercié le styliste Aalim Hakim. “Mode travail activé. Trop cool Aalim Hakim. elle a écrit.





De nombreux admirateurs ont comparé l’apparence de Mahesh à celle de Keanu Reeves, un acteur populaire d’Hollywood.













Récemment, à l’occasion de l’anniversaire de Mahesh, sa femme lui a partagé une note sucrée. “Tu illumines mon monde comme personne d’autre ! Joyeux anniversaire MB @urstrulymahesh !! Voici encore trop d’années folles ensemble !! Je t’aime, maintenant et toujours”, a écrit Namrata.

Le couple a également partagé de nombreuses photos ensemble de leurs vacances d’un mois aux États-Unis et en Europe. Namrata et Mahesh se sont rencontrés sur les tournages de leur film Vamsi en 2000 et ont ensuite commencé à se fréquenter. Ils se sont mariés en février 2005 lors du tournage d’Athadu.

Le film le plus récent de Mahesh, Sarkaru Vaari Paata, qui a rapporté plus de 200 crores au box-office mondial, l’a présenté dans le rôle d’un agent de prêt. Le film était le premier projet commun de Mahesh Babu et du réalisateur Parasuram. Mahesh et Keerthy Suresh ont été associés pour la première fois. Mahesh a également contribué à la coproduction de Sarkaru Vaari Paata.

Mahesh travaillera pour la première fois avec le réalisateur SS Rajamouli sur un film d’action-aventure de haut niveau après avoir terminé son dernier film avec Trivikram. Selon certaines informations, le film sera tourné dans les forêts africaines.