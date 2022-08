Mahesh Babu à Kamal Haasan ; 8 acteurs du sud de l’Inde qui ont d’immenses fans dans le monde entier

L’industrie du sud de l’Inde a créé de nombreux films et attiré l’attention du monde entier. Cette année, de nombreux films sont sortis et ont marqué l’histoire. Allu Arjun’s Pushpa: The Rise, Yash’s KGF Chapter 2 et d’autres films du sud de l’Inde ont suscité un immense amour de la part des fans du monde entier. Ces jours-ci, les films du sud de l’Inde ont battu les films de Bollywood, et c’est la principale préoccupation de l’industrie cinématographique hindi. Les fans adorent leurs superstars préférées comme Mahesh Babu, Dhanush, Chiranjeevi et d’autres. Dans cette vidéo, nous allons montrer les 8 meilleurs acteurs du sud de l’Inde avec une base de fans mondiale. Voyons qui est en haut de la liste.