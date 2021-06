Maheep Kapoor prend Londres avec les meilleures amies Gauri Khan et Seema Khan sur une photo de retour

Maheep Kapoor est allée sur son Instagram et a partagé une photo de retour alors qu’elle manque d’être avec son gang de filles à Londres. La photo présente également la designer Nandita Mahtani dans le coin gauche.

Sur la photo, Maheep porte une veste en cuir noire avec une écharpe beige et des lunettes de soleil. Gauri Khan a choisi une veste blanche associée à un jean bleu et des lunettes de soleil noires. Seema Khan, quant à elle, porte une veste noire.

Elle a sous-titré le message comme « Miss Londres en été #WhiteWineInTheSun #PubLife #bestwithmyfriends #TB ».

Un fan a écrit, « Super » Un autre a dit, « beau ». Un troisième a commenté, « fantastique ».

Étant active sur Instagram, elle publie souvent des mises à jour aléatoires sur sa vie. Du partage de photos de retour au PDA pour sa famille, Maheep fait tout.

Réagissant à la publication, les fans ont spammé la section des commentaires en remerciement du retour en arrière.

Récemment, l’actrice a partagé des affiches de « Fabolous lives of Bollywood Wives » sur son Instagram.

Elle a sous-titré le message: « Toutes les filles ne sont pas faites de sucre et d’épices et tout ce qui est agréable … certaines filles sont faites de sarcasme, de vin et de tout va bien », suivi d’un tas d’emojis et des hashtags #sisterhood et #fabulouslivesofbollywoodwives

Les fans enthousiasmés ont inondé la publication d’amour et d’enthousiasme.

En mars, Maheep a posté sa photo dans une tenue bleue à fleurs, à laquelle elle a ajouté la photo de Britney Spears portant la même robe à motifs. Elle a sous-titré le message, Oh hey Britney #Youworeitbetter #teambritney #queen

Sur le plan du travail, elle devrait revenir pour une autre saison de Fabulous Lives of Bollywood Wives. La première saison de l’émission de téléréalité Netflix a vu la vie personnelle et professionnelle de Maheep, Seema, Bhavana Pandey et Neelam Kothari. La série était populaire parmi les masses. Le spectacle a été produit par le cinéaste Karan Johar. La deuxième saison de la série est maintenant diffusée sur Netflix.