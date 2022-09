Maheep Kapoor dit que Sanjay Kapoor l’a trompée, dit “Je suis sorti avec Shanaya ..”

Maheep Kapoor a avoué que son mari, l’acteur Sanjay Kapoor, l’avait trompée dans les premières années de leur mariage lors de la dernière saison de Fabulous Lives of Bollywood Wives. Lorsqu’elle a mentionné l’incident, elle parlait de lui à Seema Sajdeh dans l’émission. Depuis 25 ans, Maheep et Sanjay sont mariés. Ils ont un garçon nommé Jahaan et une fille nommée Shanaya.

Selon Hindustan Times, elle a dit : « Maintenant tu le sais Seema. Initialement dans mon mariage, il y avait une indiscrétion que Sanjay avait ou quoi que ce soit. Je suis sorti avec Shanaya. Je me suis défendu mais ensuite, j’ai eu un nouveau-né. Encore une fois, en tant que femme et en tant que mère, la première priorité est mon enfant. Je devais à ma fille ce père incroyable, qu’il est. Je me le devais. Et si je regarde en arrière et si j’ai cassé cette connerie, je l’aurais regretté toute ma vie. Parce que quand mes enfants entrent chez moi, mon mari entre chez moi, c’est leur sanctuaire. Ils ont besoin de ressentir la paix. Et je sens que Sanjay me donne ça aussi », a déclaré Maheep.

Elle a dit: «Je voulais que mon mariage fonctionne. À tout prix. Et je l’ai fait égoïstement pour moi et pour mon enfant. Ce n’était pas du tout un compromis. C’était pour moi.”

Maheep a dit: «Ce qui s’est passé (s’est passé) il y a 100 ans, bien sûr. Et je tiens à vous dire que pour moi, je suis reconnaissant que nous ayons (avancé)… Le mariage, c’est des nuances de gris. Je sais que pour lui, le mariage dure toute la vie.

Puis à la caméra, Maheep a dit : “Pardon ? Nous nous sommes tous les deux pardonnés à de nombreuses étapes de nos vies. J’ai été une putain de chienne royale. Il a voulu me poignarder plusieurs fois. Nous avons grandi tout au long de ce voyage et nous en sommes sortis plus forts”, a-t-elle déclaré.

Maheep a récemment déclaré dans une interview avec India Today que Sanjay et sa famille ne savaient pas qu’elle avait parlé de l’épisode de tricherie de la série et en seraient conscientes lors de ses débuts sur Netflix vendredi.