Mahathir s’attend à des élections anticipées, le parti au pouvoir gagne en Malaisie

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – L’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad s’attend à ce que le parti au pouvoir entaché de corruption organise des élections générales dans les mois à venir – et pourrait gagner gros – mais le réformateur nonagénaire a juré vendredi qu’il mènerait “même une bataille perdue d’avance” sur principe.

Dans une large interview accordée à l’Associated Press, Mahathir a décrit le président Joe Biden comme “inefficace” et “anti-islam” pour son soutien à Israël, a accusé les États-Unis d’essayer de provoquer une guerre à Taïwan et a critiqué l’Europe pour avoir incité l’Ukraine à se battre.

Mahathir a déclaré que l’Organisation nationale malaise unie au pouvoir “gagnerait très probablement gros” en cas de sondages instantanés. Il pense que de nombreux électeurs malais ruraux sont retournés à l’UMNO parce qu’on leur a offert de l’argent et d’autres incitations.

« Je pense qu’ils voudront avoir des élections générales cette année. Si possible, peut-être dans deux ou trois mois, car ils sentent qu’en ce moment, le public les regarde toujours et que l’opposition est brisée, désorganisée », a-t-il déclaré.

Les élections ne sont pas prévues avant septembre 2023, mais certains membres de l’UMNO, dont l’ancien Premier ministre Najib Razak et le président du parti Ahmad Zahid Hamidi, qui luttent tous deux contre des accusations de corruption, se sont mobilisés pour un vote plus tôt.

Mahathir a été Premier ministre de l’UMNO pendant 22 ans jusqu’à sa retraite en 2003. Inspiré de revenir à la politique par le pillage massif du fonds d’État 1MDB pendant le mandat de Najib, Mahathir a surfé sur une vague de colère publique et a mené l’opposition à la victoire historique. dans les sondages de 2018 qui ont renversé le gouvernement de Najib.

Mahathir est devenu le plus vieux chef de gouvernement du monde à 93 ans, mais son alliance réformiste s’est effondrée en moins de deux ans en raison de défections. L’UMNO est revenu au pouvoir et dirige maintenant un nouveau gouvernement de coalition.

Aujourd’hui âgé de 97 ans, Mahathir a formé un nouveau parti, Pejuang, et une alliance malaise pour briguer 120 sièges parlementaires à majorité malaise. Il a déclaré que sa mission restait la même : “nettoyer” le pays et former un gouvernement sans greffe.

“Je ne sais pas si je suis candidat au poste de Premier ministre, mais si je suis assez fort, si je suis en assez bonne santé, s’ils veulent que je conteste, je contesterai”, a-t-il déclaré à AP.

“Je me battrai, même si c’est une bataille perdue d’avance”, a-t-il déclaré. «Je me battrai parce que je crois en principe. Ce n’est pas ce qui m’arrive. Je crois en principe. Je crois que c’est un grand pays qui peut devenir un pays développé, mais sous les escrocs vous ne le deviendrez jamais.

Najib a clamé son innocence. Avec son dernier appel contre sa peine de 12 ans de prison dans le premier de plusieurs procès en cours devant la plus haute cour du pays, il ne sera pas autorisé à se présenter en cas d’élections anticipées.

Mahathir a déclaré qu’il croyait que Najib espérait faire un retour politique avec une victoire de l’UMNO.

“Lors des élections, si l’UMNO gagne, il s’attend à ce qu’un gouvernement de l’UMNO demande pardon pour lui et lorsqu’il obtient un pardon (et est) complètement innocenté, il peut alors devenir Premier ministre”, a déclaré Mahathir. « Il le fera. Croyez-moi, il le fera.

Mahathir est connu depuis des décennies comme un critique de l’Occident et de sa géopolitique.

Il a dit que Biden était un leader “inefficace”. « D’une certaine manière, il est très anti-islamique, il n’est pas juste. Il permet à Israël de commettre toutes sortes de crimes, de génocides, et il ne fait rien. Il les soutient », a déclaré Mahathir.

Il a averti que les États-Unis s’opposaient à la Chine lors des récentes visites de délégations à Taiwan par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres. La Chine considère Taïwan comme son territoire et considère ces visites comme une ingérence dans ses affaires.

« Si (la Chine) voulait envahir, elle aurait pu envahir. Ils ne l’ont pas fait. Mais l’Amérique provoque pour qu’ils puissent être une guerre, pour que les Chinois commettent l’erreur d’essayer d’occuper Taiwan. Ensuite, il y a une excuse… pour que les États-Unis aident Taïwan, même se battent contre la Chine et vendent beaucoup d’armes à Taïwan », a déclaré Mahathir.

Il a également dénoncé l’Union européenne à propos de la guerre russe contre l’Ukraine.

“Ce que fait l’OTAN, ce que fait l’UE, c’est provoquer encore plus et demander aux Ukrainiens de se battre”, a-t-il déclaré. “Ils ont promis d’accepter l’Ukraine (dans l’OTAN) mais ils ne l’ont pas fait.”

Eileen Ng, Associated Press