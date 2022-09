Une YouTubeuse du Maharashtra s’est enfuie de chez elle, a été retrouvée dans un train du Madhya Pradesh, et ses parents ont diffusé en direct toute leur réaction en larmes en la retrouvant dans une tournure des événements bizarre. Ses parents avaient également diffusé en direct leur anxiété après sa fugue, et tout leur voyage du Maharashtra au Madhya Pradesh après avoir appris qu’elle avait été retrouvée dans un train, a rapporté NDTV. Kavya Yadav, 16 ans, possède une chaîne YouTube appelée “Bindass Kavya” avec plus de 44 lakh d’abonnés. Sa mère gère la chaîne.

Une YouTubeuse populaire d’Aurangabad s’est enfuie de chez elle après avoir été criée par son père et a été retrouvée dans un train à la gare d’Itarsi. Une fois retrouvée, ses parents ont diffusé en direct leur réaction lorsqu’ils étaient en route pour la chercher. @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/7lKpDHqWYK – Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) 11 septembre 2022

Kavya avait quitté la maison sans en informer personne, contrariée par les cris de son père. Ses parents ont fait appel sur YouTube en direct un jour après sa disparition, exhortant les téléspectateurs à les aider à la rechercher. « Nous la recherchons depuis hier soir… Nous avons déposé un FIR. Si quelqu’un la voit, s’il vous plaît, faites-le nous savoir », a déclaré NDTV citant son père, qui était en larmes. Sa mère sanglotait également dans la voiture, assise à côté de lui. La vidéo a été regardée par 38 lakh.

Ils ont déposé une plainte pour disparition au poste de police d’Aurangabad et envoyé la photo de Kavya à la police des chemins de fer gouvernementaux (GRP) à Itarsi, Madhya Pradesh. PTI a rapporté qu’à la suite de la plainte manquante, le GRP a commencé à contrôler les trains qui arrivaient à Itarsi, situé à 500 km du district de Maharashtra.

La police des chemins de fer a retrouvé Kavya samedi dans un wagon-lit du Kushinagar Express en provenance de Bhusawal. Le poste de police d’Aurangabad ainsi que les parents de Kavya ont été informés de l’endroit où elle se trouvait. Alors qu’ils commençaient à retrouver leur fille, ses parents se sont de nouveau tournés vers YouTube. Ils ont informé tout le monde dans le livestream que Kavya avait été retrouvée et qu’elle était en route pour leur village à Lucknow. Les retrouvailles heureuses ont eu lieu tard samedi.

