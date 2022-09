Maharashtra, West Bengal Inch Closer of Halfs in Women’s Team Event; Les hommes du Gujarat commencent fort

Les têtes de série du Maharashtra et du Bengale occidental ont pratiquement scellé leurs places en demi-finale après avoir enregistré des victoires contrastées lors de leurs deux premiers tours de l’épreuve féminine de tennis de table par équipe aux 36e Jeux nationaux mardi.

Diya Chitale a eu raison de Frenaz Chipia du Gujarat 11-9, 11-6, 12-10 lors du match d’ouverture pour mener la charge du Maharashtra.

Swastika Ghosh et Reeth Rishya Tennison ont ensuite vaincu Krittwika Sinha Roy et Filzahfatema Kadri pour terminer leur premier tour avec de grands sourires.

Au deuxième tour, Diya, Swastika et Reethhrishya sont de nouveau sortis victorieux contre Telangana pour prendre la première place du groupe A.

Ils affronteront Haryana plus tard dans la nuit.

Dans le groupe B, le Bengale occidental a profité des deux victoires de Sutirtha Mukherjee pour dépasser le Tamil Nadu.

Ayhika Mukherjee a marqué l’autre victoire mais Prapti Sen a perdu entre les deux, déclenchant une légère sonnette d’alarme dans le camp.

Au deuxième tour également, le Bengale occidental a dû creuser profondément pour maîtriser le Karnataka 3-2. Suthirtha a remporté son premier match mais a subi une défaite surprise lors de son second.

Ayhika a gagné mais Mouma Das a perdu pour faire 2-2. Ayhika, cependant, a fait preuve de courage et de calme pour vaincre Kushi V et en sortir indemne.

Chez les hommes, les hôtes et favoris du Gujarat (Groupe A) ont débuté sur une note gagnante. Ils ont battu Haryana 3-0, avec le pagayeur local Harmeet Desai en tête.

Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth a affronté un adversaire délicat sous la forme de l’expérimenté Soumyajit Ghosh et a dû déployer un jeu d’attaque total pour sortir en toute sécurité.

Manav Thakkar et Manush Shah ont ensuite eu raison de Wesley Do Roserio et Jubin Kumar respectivement pour mettre le Gujarat 3-0.

