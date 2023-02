Maharashtra Surge au sommet du décompte des médailles

Les hôtes du Madhya Pradesh (MP) ont prolongé jeudi leur parcours en or aux Jeux de la jeunesse de Khelo India (KIYG) 2022, avec quatre autres médailles d’or le quatrième jour, pour s’ajouter aux quatre qu’ils avaient remportées le troisième jour et rester parmi les deux premiers du classement des médailles.

L’histoire du jour, cependant, a été la montée en flèche des superpuissances sportives nationales du Maharashtra, deux fois vainqueurs de KIYG, le jour 4 alors qu’ils ont amassé un total de sept médailles d’or, cinq d’argent et six de bronze pour se hisser au sommet de la médaille. totalise huit médailles d’or, six d’argent et sept de bronze. Cela les a fait battre les hôtes, qui avaient un nombre égal d’or mais seulement trois d’argent.

Les hôtes continuent de bien courir

La fille de Jabalpur, Gautami Bhanot, âgée de 16 ans, qui avait remporté une médaille d’argent et une de bronze pour l’Inde aux championnats asiatiques d’armes à air comprimé en Corée l’année dernière et a récemment également bien réussi dans les essais de sélection nationale, figurait parmi les quatre médaillées d’or du député, remportant le 10 m filles Air Compétition de fusil à la gamme MP Shooting Academy de Bhopal, battant Isha Anil Taksale du Maharashtra 16-14 dans le choc de la médaille d’or.

Parmi les autres médaillés d’or de MP figuraient Satyarth Patel qui a remporté la compétition Boys 10m Air Rifle et en kayak et canoë, Oinam Binita Chanu a remporté deux médailles d’or, remportant elle-même le K-1 500m filles et avant cela, s’associant à Astha Dangi pour remporter le Girls K-2 course de 500m.

En fait, dans la course féminine K-1, il y a eu une rare égalité et une médaille d’or a été décernée respectivement à Oinam et à Pukhrambam Roji Devi d’Odisha. Grâce à leurs efforts, MP est désormais en tête du palmarès des sports nautiques avec six médailles d’or et trois d’argent.

Maharashtra en tête avec une journée de sept médailles d’or

Les médailles d’or du Maharashtra sont venues en cyclisme et Yogasana où ils ont littéralement balayé les compétitions. Ils ont remporté un total de 12 médailles dont quatre de chaque couleur à Yogasana et quatre, dont trois d’or au Cycling Velodrome de Delhi.

Les deux autres, une d’argent et une de bronze sont venues au tir, où les hôtes, par l’intermédiaire de Satyarth Patel et Gautami Bhanot, ont remporté deux des trois médailles d’or proposées. Sameer de l’Haryana, médaillé d’argent junior pour l’Inde aux championnats du monde, a remporté l’autre en menant une finition 1-2 Haryana dans l’épreuve olympique du pistolet à tir rapide de 25 m pour garçons.

L’autre histoire de la journée est venue de la région du lac supérieur de Bhopal alors qu’Odisha dirigeait les hôtes, remportant trois des cinq médailles d’or proposées et un total de cinq médailles de kayak et de canoë-kayak pour se hisser au troisième rang du décompte des médailles devant un autre. la puissance sportive Haryana, qui a jusqu’à présent deux médailles d’or, trois d’argent et une de bronze dans sa cagnotte pour la quatrième place.

Meilleures performances

Outre la double médaillée d’or Oinam Chanu, parmi les meilleures performeuses de la journée figuraient la talentueuse Devika Sihag de Haryana en badminton féminin, qui s’est qualifiée pour deux finales. À la MP Badminton Academy de Gwalior, elle a battu Pavithra Naveen du Kerala 21-5, 21-9 pour se qualifier pour la finale du simple et a également fait la finale du double féminin avec Ridhi Kaur Toor.

En simple, elle affronte la plus jeune athlète de badminton des Jeux, âgée de 14 ans, Naishaa Kaur Bhatoye, vainqueur 21-11, 21-12 contre le navetteur d’Andhra Gargi. Abhinav Thakur du Pendjab, qui a choqué la tête de série Bharat Raghav de l’Haryana, et K. Lokesh Reddy de Telengana s’affronteront lors de la finale des garçons.

Compositions finales tirées pour de nombreux sports

Le quatrième jour a également vu les alignements définitifs tirés pour de nombreux sports, notamment celui du volley-ball, du tennis de table, du tir à l’arc et du Kho Kho.

Au SAI Indoor Hall de Bhopal, l’Haryana et le Gujarat et le Tamil Nadu (TN) et le Bengale occidental (WB) s’affronteront respectivement dans les finales garçons et filles. Les garçons de l’Haryana ont joué hors de leur peau pour vaincre le Tamil Nadu 3-0 (25-15, 28-26, 25-14) en matchs consécutifs. En fait, les trois demi-finales ont vu des résultats de 3-0 avec le Gujarat battant l’Uttar Pradesh (UP) dans l’autre demi-finale des garçons et TN et WB surmontant le défi du Kerala et de l’Haryana respectivement dans les demi-finales des filles.

Au tennis de table joué à l’Abhay Prashal à Indore, Lakshita Narang de Delhi a provoqué la chute de Yashaswini Ghorpade du Karnataka, lui infligeant une défaite 4-0 (11-7, 11-9, 11-6, 11-7) pour prendre d’assaut la finale des filles. Elle rencontre Taneesha Kotecha du Maharashtra, qui a battu Prithoka Chakraborti de l’Haryana en première demi-finale dans un match plus serré 4-3. Dans la finale des garçons, Divyansh Srivastava de UP affrontera Ankur Bhattacharjee de WB.

En tir à l’arc, qui se joue au complexe Ranital Sports à Jabalpur, il y avait d’autres bonnes nouvelles pour les hôtes alors qu’ils se qualifiaient pour la finale de la compétition Mixed Recurve. L’équipe MP se battra également pour le bronze dans la compétition Compound Mix Team vendredi contre Delhi.

Dans les autres compétitions, Rampal Choudhary du Rajasthan et Juyel Sarkar du Bengale occidental se battront pour l’or en Classique Garçons, tandis que la finale Classique Filles sera une affaire entièrement Haryana entre Ridhi et Bhajan Kaur. Dans les épreuves Poulies Filles et Équipe Mixte, le Maharashtra et le Rajasthan se battront pour l’or tandis que dans l’épreuve Poulies Garçons, Thirumuru Ganesh Mani Ratnam d’Andhra Pradesh et Kushal Dalal d’Haryana se sont qualifiés pour le match pour la médaille d’or.

À Kho Kho, également joué au complexe sportif Ranital, Delhi et Maharashtra ont fait la finale dans la catégorie Garçons tandis que ce dernier État a également atteint la finale des filles et affrontera Odisha dans le même.

Matchs de groupe

Les matchs de groupe se sont également poursuivis en basket-ball à Indore et à Gatka, où les compétitions Soti ont commencé au District Sports Complex de Mandla. Des matchs de groupe de football ont également eu lieu à Indore et Balaghat. Il y a également eu un total de 60 combats de boxe, 30 chacun pour les garçons et les filles, qui ont eu lieu au stade TT Nagar à Bhopal et les files d’attente pour les demi-finales ont maintenant été raffermies.

