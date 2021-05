Maharashtra se prépare pour la troisième vague, dit Aaditya Thackeray

Après avoir été l’épicentre d’une deuxième vague dévastatrice, l’État le plus riche de l’Inde prend déjà des mesures pour se préparer à une éventuelle troisième vague, selon son ministre du Tourisme et de l’Environnement. L’état occidental du Maharashtra, qui abrite la capitale financière de l’Inde, Mumbai, a jusqu’à présent signalé plus de 5,4 millions de cas, dont plus de 82 000 décès dus à Covid-19, selon les données du ministère de la Santé. C’est l’État le plus touché du pays à ce jour. Depuis le mois dernier, les ministres de l’État, y compris le ministre en chef Uddhav Thackeray, ont discuté de différentes façons de répondre à une troisième vague imminente, qui pourrait potentiellement se produire entre septembre et octobre, a déclaré mardi Aaditya Thackeray à CNBC « Street Signs Asia ». « Pour la troisième vague, nous nous préparons à trois choses importantes », a déclaré Thackeray, qui est également le fils du ministre en chef. Premièrement, la réponse médicale de l’État, qui est actuellement guidée par un groupe de travail comprenant 11 médecins qui ont élaboré des procédures opérationnelles standard pour les réponses administratives et médicales du Maharashtra. Thackeray a expliqué que l’État cherchait à déterminer quelles données démographiques pourraient être affectées dans une troisième vague – en particulier les enfants et les adolescents qui ont pour la plupart été épargnés par les deux vagues précédentes.

Les passagers de l’Uttar Pradesh font la queue pour le test Covid, à leur arrivée au terminus Lokmanya Tilak, le 16 mai 2021 à Mumbai, en Inde. Satish Bate | Hindustan Times | Getty Images

L’État intensifie ses efforts pour s’assurer qu’il y a des lits d’hôpitaux adéquats, un approvisionnement en oxygène ainsi que des unités de soins intensifs. Deuxièmement, il décide également des directives sociales telles que la nécessité de porter plusieurs masques, a déclaré Thackeray. « La troisième chose, bien sûr, est la réponse des entreprises. Parce que les industries doivent partir, le travail doit continuer. C’est ainsi que nous essayons de nous préparer pour cette troisième vague », at-il ajouté.

La situation Covid en Inde

Les cas signalés quotidiennement en Inde sont en baisse depuis qu’ils ont atteint un record de plus de 414 000 nouvelles infections sur une période de 24 heures le 7 mai. Certains ont suggéré que la deuxième vague avait peut-être déjà atteint son apogée. Lundi, les nouveaux cas sont tombés en dessous de 300 000 pour la première fois depuis le 21 avril. Mais le taux de mortalité est resté au-dessus de 4 000 pour les trois derniers jours consécutifs, y compris mardi, où au moins 4 329 décès supplémentaires ont été signalés. Les experts ont suggéré que les décès en Inde étaient gravement sous-estimés.

Les experts médicaux ont déclaré que le meilleur moyen de contrer les vagues futures en Inde était de vacciner le plus de personnes possible. Le pays a déjà administré plus de 184 millions de doses de vaccins Covid-19 dans un contexte de pénurie intérieure, mais une grande partie d’entre elles ne sont que des premières doses. Actuellement, les personnes de 18 ans et plus peuvent être vaccinées. Les rapports suggèrent le rythme de la vaccination a ralenti alors que les États s’efforcent de sécuriser les approvisionnements. Le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan dit dans un communiqué Samedi que le pays aura 516 millions de doses d’ici juillet, y compris les injections déjà administrées, et que ce nombre passera à 2,16 milliards de doses entre août et décembre. Thackeray a déclaré que le Maharashtra essayait de se procurer autant de vaccins que possible pour l’État. Les corporations municipales des grandes villes comme Mumbai procèdent également à leurs propres achats. Il a expliqué que la logistique présentait un défi pour les plans de l’État de vacciner les gens dans les zones rurales ou densément peuplées. « En termes de planification, en termes de mise en place des règles de vaccination, presque tout est en place. Tout ce que nous attendons, c’est suffisamment de fournitures », a-t-il déclaré. Le Maharashtra représente un peu plus de 10% de toutes les doses de vaccin administrées jusqu’à présent en Inde, selon données du ministère de la santé.