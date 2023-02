Maharashtra Cross 100 Medals Mark, Haryana et MP se battent pour la deuxième place

Le Maharashtra a eu une journée de huit médailles d’or pour franchir la barre des 100 médailles lors de la 10e journée des Jeux de la jeunesse Khelo India 2022 Madhya Pradesh (KIYG2022MP), alors même que leur talentueux nageur Apeksha Fernandes a créé un nouveau record de rencontre à la piscine Prakash Tarun Pushkar à le 200m brasse filles, mercredi.

Alors que le Maharashtra est resté en tête du décompte avec 39 médailles d’or, Haryana et les hôtes du Madhya Pradesh (MP) sont toujours dans une bataille pour la deuxième place, le premier devant avec 28 médailles d’or contre 26 pour le député.

Apeksha met le feu à la piscine

La journée appartenait à Apeksha alors qu’elle mettait le feu à la piscine avec deux victoires dans la journée pour un total de trois médailles d’or des jeux.

Après avoir remporté le 200 m brasse avec un temps record de 2.39.87 minutes, elle a remporté le 100 m papillon filles, le scellant avec une finition de 1.03.69 minutes, pour être la nageuse la plus titrée des jeux jusqu’à présent.

Quelques autres nageurs ont également décroché leur deuxième médaille d’or des Jeux. Vedaant Madhavan du Maharashtra a remporté le 1500 m libre garçons pour son deuxième match, tandis que Abhinandan Khandelwal et Yug Chelani du Rajasthan sont également devenus doubles médaillés d’or en remportant respectivement le 200 m brasse et le 400 m quatre nages garçons.

Karnataka a également empoché deux médailles d’or dans la poule. Hashika Ramachandra a décroché son deuxième des matchs avec une victoire au 400 m libre filles avec un temps de 4,37,84 minutes.

Le Karnataka a également remporté le 4x100m nage libre filles devant le Maharashtra et le Tamil Nadu.

Enfin, Sahil Laskar a donné au Bengale occidental sa première médaille d’or en natation, avec une victoire confortable au 100 m dos garçons. Il a chronométré 59,76 pour être le seul sous-finisseur d’une minute.

Compositions finales de football et de Kabaddi

Le Karnataka a battu le Pendjab 3-2 lors de la première demi-finale de football des garçons sur le terrain d’Emerald Heights à Indore pour se qualifier pour la finale, prévue le 10 février.

Abhishek SP, le skipper Vishal R et Ishaan Raghunanda ont marqué pour les vainqueurs tandis que Karandeep Singh Manota a marqué un doublé pour le Punjab.

Les scores étaient à égalité 2-2 à la mi-temps, avant qu’Ishaan ne marque le vainqueur à la 77e minute de la seconde mi-temps. Dans la deuxième demi-finale, le Kerala a vaincu Meghalaya 5-3. Shibin a marqué un doublé, tandis qu’Al Yasah, Nandkishore et Sreeraj ont marqué pour les vainqueurs.

Au terrain Mulna de Balaghat, West-Bengal et Manipur ont organisé un affrontement final de football féminin, vendredi. L’ancien a surclassé l’Arunachal Pradesh 4-1 lors de la première demi-finale tandis que le Manipur a battu les hôtes MP 3-0.

Mousumi Murmu a marqué un doublé pour le Bengale où les cinq buts, dont un contre son camp, ont été marqués par son équipe. Babita Oinam Devi, a marqué un couple pour Manipur en deuxième demi-finale pour évincer les hôtes.

À Kabaddi, joué à Abhay Prashal d’Indore, Haryana a battu le Maharashtra 50-35 pour organiser un affrontement final entre garçons et Delhi, qui a devancé de peu le Rajasthan 36-34 en deuxième demi-finale.

Le Maharashtra et l’Haryana, quant à eux, joueront pour l’or des filles de Kabaddi, après que le premier a battu l’Himachal 44-31 en première demi-finale et que le second a battu le Bihar 70-15 en seconde. Les deux finales sont prévues jeudi.

Cinq médailles d’or décidées à Jabalpur

Cinq médailles d’or, trois en escrime, détenues au complexe sportif Ranital à Jabalpur et deux en cyclisme sur route, qui ont vu le premier jour des compétitions, ont été décidées à Jabalpur le jour 10.

En escrime, le Maharashtra a balayé les médailles individuelles à l’épée féminine lorsque Anuja Lad, Mahi Aradwad et Janhvi Jadhav de l’État ont terminé 1-2-3 dans l’épreuve. Anuja a battu Mahi 15-13 en finale.

Au fleuret individuel pour filles, Sonia Devi Waikhom de Manipur a remporté l’or. C’était également le Maharashtra 1-2 au sabre individuel des garçons, lorsque Nikhil Wagh a battu Shreyas Jadhav 15-14 en finale.

Le Maharashtra a également décroché l’or du contre-la-montre individuel féminin au complexe de cyclisme, lorsque Pooja Baban Danole a terminé devant son coéquipier Apurva Gore, pour un autre Maharashtra.

Ravina Bishnoi du Rajasthan a remporté le bronze. Raman de l’Haryana a remporté le contre-la-montre individuel des garçons devant Kheta Ram Chiga du Rajasthan, qui a remporté l’argent et Akshar Tyagi de Delhi, qui a remporté le bronze.

Les têtes de série s’affronteront lors de la finale du tennis masculin

Vendredi prochain verra également les confrontations de tennis entre garçons et filles, les meilleures têtes de série s’affrontant lors de la finale des garçons.

Aryan Shah du Gujarat, vainqueur 6-0, 6-2 de Jason Michael David du Karnataka au club de tennis Indore ici, affrontera Daksh Prasad, qui est à domicile. Il a battu Pranav Karthik du Tamil Nadu 5-7, 6-2,6-2 en deuxième demi-finale.

La deuxième tête de série Suhita Maruri du Karnataka, vainqueur 6-2, 7-5 contre Madhurima Sawant du Maharashtra en demi-finale, affrontera Delhi Tejasvi Dabas en finale chez les filles. Elle a battu Sonal Patil (Maharashtra) 6-4,6-4 en deuxième demi-finale.

En double, Rethin Pranav RS/Gagan Rakesh Vimal (Tamil Nadu) ont battu Tanishq Jadhav/Nishit Rahane (Maharashtra) -7-6 (5), 6-4 pour atteindre la finale Garçons. Ils rencontreront leurs coéquipiers Pranav Karthik/Karthik KS Kavin qui ont battu Deepam Malik/Rian Sharma (Delhi) 6-4, 7-5 en deuxième demi-finale.

En double féminin, Sohini.S.Mohanty/Aradhaya Verma (Odisha) ont battu Hannah Nagpal/Saumrita Verma (Uttar Pradesh) 7-5, 7-5 pour se qualifier pour le titre. Ils affronteront Pehal Kharadkar/Amishi Shukla (Madhya Pradesh), qui ont battu Tejaswi Dabas/Lakshmi Gowda (Delhi) 1-6, 6-3, 10-7, pour l’or.

Quatre médailles d’or partagées en haltérophilie

En haltérophilie au complexe de basket-ball d’Indore, quatre médailles d’or ont été décidées et réparties également. Nikita Kamalakar du Maharashtra a remporté la médaille d’or des 59 kg filles avec une levée totale de 177 kg.

Shiva Chaudhary de Delhi a remporté la catégorie Garçons 73 kg avec une levée totale de 269 kg (Snatch = 1119 kg, Clean and Jerk = 150 kg), tandis que Bhawna de Haryana a remporté la catégorie Filles 64 kg avec une levée totale de 184 kg.

L’or final a été remporté par l’hôte Valluri Ajaya Babu, qui a soulevé un total de 297 kg (Snatch = 135 kg, Clean and Jerk = 162 kg) pour l’or des garçons de 81 kg.

Autres résultats

En judo au SAI Indoor Hall de Bhopal, Chandigarh a décroché trois des six médailles d’or proposées avec Himanshu (garçons 55 kg), Sapna (filles 40 kg) et Angel Yadav (44 kg) gagnant pour eux ce jour-là. L. Laxman de Telangana (Garçons 50 kg) et Lap Kentu d’Arunachal (Garçons 60 kg) ont remporté les deux autres tandis que chez les Garçons 92 kg, Mukul Dahiya de Delhi a remporté l’or.

Pranav Kori a remporté le titre individuel du concours général des garçons à Mallakhamb dans la salle Madhav Seva Nyas d’Ujjain, avec un score final de 26,50.

Maharashtra et Chhattisgarh ont respectivement remporté l’argent et le bronze. C’était également le même ordre pour le classement combiné par équipe. Au concours multiple individuel féminin, Sameeksha Suradkar du Maharashtra a remporté l’or avec un score de 17,35.

Dans le complexe sportif du district de Mandla, où l’ancien art martial traditionnel Manipuri de Thang-ta a commencé, des files d’attente pour les demi-finales ont été établies pour l’événement Phunaba Ama.

Les combattants de Manipur se sont qualifiés pour les demi-finales des quatre catégories de poids exposées, à l’exception des garçons de 60 kg où Haryana, Jammu-et-Cachemire, Delhi et MP se sont qualifiés pour les quatre derniers.

Toujours en aviron, dans la région d’Upper Lake à Bhopal, le Kerala a remporté l’or dans le Girls Fours alors que Haryana et MP ont terminé respectivement deuxième et troisième. MP a remporté l’or dans l’événement Boys Fours.

À Kalaripayattu, la forme d’art martial traditionnel du Kerala qui a commencé à l’Institut national d’éducation physique Laxmibai de Gwalior (LNIPE), le Kerala a remporté les médailles lors de l’événement Chuvadukal avec l’or remporté par Salpriyan SM. C’était un autre balayage du Kerala dans le Girls Chuvadukal, avec Dhalana KS en tête avec l’or.

