Maharashtra a une longue saga de changement de nom des villes

Chennai était Madras, Mumbai était Bombay, Kolkata était Calcutta. Les derniers dans la liste des endroits dont les noms ont été modifiés sont Mughalsarai qui s’appelle maintenant Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar et Allahabad qui est maintenant Prayagraj.

Maintenant, Aurangabad du Maharashtra est pris dans la controverse du changement de nom.

Alors que Shiv Sena a montré une réticence au débat sur le changement de nom autour d’Aurangabad, l’opposition BJP lui a rappelé que c’était en fait le Shiv Sena qui avait lancé l’idée de changer Aurangabad en Sambhajinagar en 1995. Une proposition a été adoptée par la Aurangabad Municipal Corporation (AMC ) en juin 1995, qui a été contestée par un corporator du Congrès devant la Haute Cour puis devant la Cour suprême.

Outre Aurangabad, l’autre ville du Maharashtra qui fait l’objet d’un débat sur le changement de nom est Osmanabad, avec le nom proposé Dharashiv.

Voici une brève liste des villes du Maharashtra dont les noms ont été modifiés:

-Nashik: La capitale du vin de l’Inde, Nashik, est une ancienne et la plus grande ville du nord du Maharashtra. En 1615, la ville a été nommée Gulshanabad après que les Moguls l’ont capturée à Nizamshah Sultan. Le nom Nashik a été restauré en 1734.

-Pune: Une autre ville du Maharashtra qui a eu sa part de changement de nom est Pune. Il était anciennement connu sous le nom de Poona

-Thane: Cette ville du Maharashtra était auparavant connue sous son nom britannique Tannah.

Parmi les autres endroits du Maharashtra qui ont subi le processus de changement de nom pour éviter les vestiges du colonialisme, citons Chhatrapati Shivaji Terminus, qui était auparavant connu sous son nom de l’époque britannique Victoria Terminus. Le patrimoine architectural situé à Mumbai a été conçu par FW Stevens et est considéré comme l’un des plus beaux bâtiments de gare fonctionnelle du monde. CST a subi plusieurs processus de changement de nom et a obtenu son nom définitif en 1996 en l’honneur de l’empereur Chhatrapati Shivaji.

De même, Elphinstone Road a été rebaptisée Prabhadevi après la proposition du leader de Shiv Sena Diwakar Raote en 1991. Le nom Prabhadevi road, basé sur l’idole de la déesse Prabhadevi placée dans un temple près de la gare, a finalement été approuvé par le ministère de l’Intérieur de l’Union en 2017 La gare portait à l’origine le nom de Lord Elphinstone, le gouverneur de Bombay de 1853 à 1860.

Le rendez-vous du Maharashtra avec le changement des noms de villes n’est pas nouveau. Cependant, le nom d’Aurangabad est considéré comme un défi pour l’alliance Shiv Sena et le Congrès dans l’État, car les deux parties sont des côtés opposés de la proposition. Alors que le Shiv Sena était celui qui a proposé le nouveau nom, le Congrès s’y est opposé.

Pendant ce temps, le chef du BJP du Maharashtra, Chandrakant Patil, a déclaré que le changement de nom d’Aurangabad en Sambhajinagar était « acceptable pour tous » et que son parti adopterait une résolution à ce sujet s’il arrivait au pouvoir dans le corps civique là-bas. Il a également réprimandé le Shiv Sena, qui a été un adepte du changement de nom pendant plusieurs années mais était maintenant en alliance avec le Congrès, qui s’y est toujours opposé.