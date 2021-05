«Maharani» de Huma Qureshi sera présenté le 28 mai | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Huma Qureshi s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager la bande-annonce de sa prochaine série Web Maharani. La série commencera à être diffusée à partir du 28 mai.

L’actrice dit que le personnage lui est spécial car il l’a aidée à se découvrir en tant qu’artiste.

« Ce n’est pas souvent qu’on arrive à jouer un personnage où l’on traverse les extrêmes en tant qu’artiste. Rani Bharti, a été l’un de ces rôles qui m’a amené à explorer des choses que je n’avais jamais faites auparavant et qui lui donnait pourtant l’air extrêmement ancrée et racontable, » elle dit.

L’actrice est convaincue que le public aimera la série. « Elle est un voyage de rareté et de courage qui va sûrement toucher une corde sensible auprès du public. Je suis super excité et j’ai hâte que la série soit lancée bientôt. »

L’histoire de l’émission tourne autour de la façon dont l’actuel ministre en chef perturbe l’appareil politique de l’État.

Il a été réalisé par Karan Sharma et présente également Sohum Shah, Amit Sial et Vineet Kumar.

La série sera diffusée sur SonyLIV.