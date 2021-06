New Delhi: La lutteuse acrobatique Geeta Phogat, la première Indienne à remporter une médaille d’or en lutte aux Jeux du Commonwealth, s’est récemment rendue sur son Instagram pour partager un message inspirant sur l’autonomisation des femmes et a déclaré qu’elle avait eu un aperçu de sa propre vie dans le spectacle Maharani’.

La championne de lutte a déclaré qu’elle s’était sentie inspirée pour écrire ce message après avoir regardé la nouvelle émission de Huma Qureshi, « Maharani », car elle pouvait s’identifier dans une large mesure à l’histoire.

Dans la légende, elle a écrit: « Bachpan se bahut sunaya gaya hai mujhe lutteur banne ke liye. Ladki thi na, aur ladko ko unhi ke khel mein pachhaad rahi thi.’Kushti ladkon ka khel hai »Kitne chhote baal hai, tum ki tarah dikhti ho’ Ek aurat ke liye mardon ki duniya mein apni jagah banane mushkil hota hai. Par main dati rahi. Maine dugni mehnat ki aur jeet haasil ki. Kyun bolte hain aurat ye nahi kar sakti, wo nahi. kar sakti. livre de règles thodi hai ? (Depuis mon enfance, on me reproche d’être catcheur. Ils diraient « la lutte est pour les garçons », « pourquoi tes cheveux sont-ils si courts, tu ressembles à un garçon », pour une femme, créer sa place dans le monde d’un homme est vraiment difficile. Mais je suis resté fort. Je vais travailler dur et gagner. Existe-t-il un règlement qui dit que les femmes sont moins capables que les hommes ?) »

Elle a en outre écrit : « Logo ka kaam hai kehna, lekin tumhe peechhe mudke dekhne ki zaroorat nahi’ papa ki kahi ye baat maine apnaayi aur aage badhti chali gayi.

Haal salut mein maine #Maharani série web dekhi aur mujhe apni zindagi ki jhalak usmein nazar aayi. Connectez-vous Rani Bharti ko neecha dikhane mein koi kasar nahi chhodte hain par woh sabko muh tod jawaab deti hai. Aise ouverture de session ko principal bolna chahungi sudhar jao. Ab hum #DésoléNahiSunenge. (Le travail des gens est de dire des choses, mais vous n’avez pas besoin de reculer. C’est ce que mon père me disait. C’est ce qui m’a poussé en avant. J’ai récemment vu la série Web Maharani et je me suis souvenu de mes propres difficultés dans la vie. Les gens essaient de mépriser Rani Bharti mais elle riposte toujours. Maintenant, nous n’écouterons pas) »

Découvrez son post de responsabilisation:

Pour les non avertis, le film de Bollywood « Dangal » était basé sur la vie de Geeta Phogat et de sa sœur Babita Phogat.

D’autre part, la nouvelle émission « Maharani » de Huma Qureshi tourne autour de l’histoire de Rani Bharti, qui est soudainement appelée à devenir le prochain ministre en chef du Bihar après la démission de son mari. Tout le village est choqué qu’elle soit annoncée comme son successeur compte tenu des préjugés sexistes contre les femmes en politique.

Il a été réalisé par Karan Sharma et présente également Sohum Shah, Amit Sial et Vineet Kumar et est diffusé sur SonyLIV.