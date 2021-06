Maharani de Baroda raconte son voyage pour briser les stéréotypes

La Maharani de Baroda, Radhikaraje Gaekwad, a brisé toute sa vie les « stéréotypes traditionnels », après avoir été la première femme de sa famille à gagner sa vie et à vivre une réalité qui est loin d’être « pétillante ». Dans une interview avec Les humains de Bombay, Radhikaraje, qui est née dans la famille royale Wakaner et a épousé le maharaja de Baroda, a parlé de sa vie depuis et de son déroulement depuis l’âge de six ans. « Bien que je sois né dans la famille royale Wakaner, ma vie était tout sauf extraordinaire », a déclaré Radhika.

Le père de Radhika, Maharajkumar Dr Ranjitsinhji de Wankaner, a été le premier à abandonner son titre et à devenir officier de l’IAS. « En 1984, lorsque la tragédie du gaz de Bhopal a frappé, il y a été affecté en tant que commissaire. Nous aurions pu quitter Bhopal cette nuit-là, mais Baba a fait son devoir sans crainte ; J’avais 6 ans », raconte-t-elle.

Parlant de l’incident, Radhika dit que c’était la première fois qu’elle apprenait une leçon vitale de sa vie, « ‘Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les choses se mettent en place sans lever le petit doigt’- une leçon sur laquelle Baba a insisté tout au long de mon enfance. « .

De plus, elle a raconté comment, lorsque la famille a déménagé à Delhi, elle a mené une vie assez ordinaire loin des attentes royales. Elle voyageait souvent dans les bus de la DTC, car sa mère voulait que les enfants de la famille deviennent indépendants. « Nous menions une vie très ordinaire, alors quand je visitais Wakaner pendant les vacances d’été, je m’amusais de l’attention que les gens me portaient. Mais j’ai toujours voulu me tenir debout et faire une marque », a-t-elle déclaré.

Après avoir obtenu son diplôme en histoire, Radhika a décroché un emploi chez Indian Express. Simultanément, elle a également poursuivi des études de maîtrise et ce sentiment lui a donné un « gros problème », car elle était la première femme de sa famille à exercer un emploi, tandis que d’autres femmes se mariaient à l’âge de 21 ans. « Travailler en tant que journaliste , mes horaires étaient irréguliers. Mais mes parents me soutenaient tellement – ​​Papa attendait devant mon bureau et venait me chercher chaque fois que j’étais en retard », a-t-elle déclaré à Humans of Bombay.

Après avoir travaillé comme journaliste pendant trois ans, lorsque ses parents se sont mis à la recherche d’un marié, c’est alors qu’elle a rencontré Samarjit, le prince de Baroda, qui « était différent des autres ». « Quand nous sommes sortis pour la première fois, il était plutôt cool que je propose de payer. Et quand je lui ai dit que je voulais poursuivre mes études, il m’a encouragée », a-t-elle déclaré.

Finalement, après son mariage, Radhika raconte son parcours d’autonomisation des tisserands locaux après avoir découvert les peintures de Raja Ravi Varma sur les murs du palais Baroda. C’est là que Radhika a trouvé sa « vraie vocation ».

Radhika a ajouté: «Pendant le verrouillage, j’ai commencé à recevoir des appels à l’aide d’artisans locaux; ils avaient perdu leur source de revenus. Alors, ma sœur et moi avons voyagé à travers les villages et avons commencé à publier des articles sur leur sort sur les réseaux sociaux – les gens ont proposé leur aide en grand nombre. En quelques mois, nous avons pu soutenir plus de 700 familles. »

La reine, qui refuse d’accepter « d’accepter les choses sur un plateau et de fixer des limites », déclare : « Je n’ai fait que ce que l’on n’attendait pas de moi. Et c’est l’héritage que je transmets à mes filles : choisir la vie qu’ils veulent vivre et qu’ils n’ont aucun regret. »

