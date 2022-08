Maharani 2 : Huma Qureshi parle des “normes de beauté” et pourquoi elle ne se soucie pas de “s’intégrer” [Exclusive interview]

Huma Qureshi a fait sa marque en faisant ses débuts avec Gangs Of Wasseypur d’Anurag Kashyap. Alors qu’en ce moment, elle est l’actrice la moins conventionnelle et reçoit tout l’amour pour sa série Web Maharani 2 a abordé les normes de beauté qui existent dans l’industrie et s’en fiche complètement. En parlant des trolleurs, elle a dit qu’elle ne leur prêtait jamais attention car ce sont des chômeurs. Huma en interaction avec BollywoodLife a révélé qu’elle n’est pas là pour s’adapter aux normes de beauté de quelqu’un d’autre et qu’elle est extrêmement à l’aise dans sa peau. Nous avons souvent vu Huma se faire honter du corps et plus encore, mais elle est au-dessus de tout cela.