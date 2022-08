Maharani 2 : Huma Qureshi dit qu’elle n’est pas dans une foire d’empoigne [Exclusive interview]

Huma Qureshi connaît actuellement le super succès de Maharani 2. L’actrice a reçu des réponses élogieuses pour sa performance exceptionnelle en tant que Rani Bharti dans la série Web dramatique politique. Huma a parcouru un long chemin et elle est très en sécurité dans son espace, et il n’est pas facile d’être en sécurité parmi la concurrence. Lors d’une interaction avec BollywoodLife, lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet, elle a eu une réponse percutante qu’elle n’était pas dans une course effrénée. et veut être une actrice dont on se souvient pendant de nombreuses années en raison de son travail et qui veut mourir un jour sur le plateau. Bravo à Huma pour son émission réussie. L’actrice a clairement fait les bons choix.