Mahamat Idriss Déby Itno – Portrait du pacificateur du Tchad

Le Tchad connaît depuis le 21 avril 2021 une période politique transitoire, suite à la mort de son président, le Maréchal Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d’honneur. Après un refus du président du parlement national de prendre la présidence, un Conseil Militaire de Transition (CMT) a été nommé afin de mener à bien la reconstruction démocratique du pays. A sa tête, le jeune général Mahamat Idriss Déby, 38 ans, qui dirige depuis lors ce pays aux six frontières. Il incarne le renouveau du Tchad et une nouvelle vision de la politique en Afrique centrale. Voici le portrait d’un homme au parcours fulgurant qui a conduit le 8 août 2022, à Doha au Qatar, avec la signature d’un accord de paix, le Dialogue National Inclusif (DNI), prévu pour le 20 de mois, auquel participeront les différentes factions rebelles. Objectif à court terme : une nouvelle constitution et des élections présidentielles dans la foulée.

Né en 1984 à N’Djaména, la capitale du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno est l’un des fils du Maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad de 1990 à 2021. Élevé par sa grand-mère, Mahamat Idriss Déby Itno est surnommé « Mahamat Kaka » (kaka signifiant « grand-mère » en arabe tchadien). Il a réalisé une partie de ses études en France, au lycée militaire d’Aix en Provence, en classes préparatoires littéraires, avant de terminer sa formation au groupement des écoles militaires interarmées au Tchad.

Une carrière militaire brillante

Le jeune lieutenant Mahamat Idriss Déby Itno est d’abord nommé à la Direction générale de service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE). C’est grâce à cette première expérience en tant que commandant adjoint du groupement d’infanterie que son avenir et ses talents militaires s’esquissent.

Ses premiers faits d’armes remarquables interviennent dès 2006, lorsque l’opposant Mahamat Nour Abdelkerim, chef des Forces Unies pour le Changement (FUC) lancent une attaque sur N’Djamena. Promu Commandant, le jeune Mahamat Idriss Deby Itno, mène ses troupes avec brio et participe à la mise en déroute des rebelles du FUC. Rien d’étonnant dans un pays dont l’armée est considérée comme la meilleure d’Afrique par les généraux des grandes nations qui interviennent sur le continent.

En 2009, Mahamat Idriss Déby Itno est à nouveau directement au front lors de la bataille d’Am-Dam. Avec les troupes, il combat une coalition de groupes rebelles. Ces derniers seront battus dans l’Est du Tchad. Il sera ensuite appelé notamment à rejoindre les Forces armées tchadiennes en intervention au Mali en 2013. Il se battra aux côtés de l’armée française face à des groupes armés salafistes djihadistes affiliés à Al-Quaïda.

Nommé à la tête de la DGSSIE en 2014, Mahamat Idriss Déby Itno est nommé Général de corps d’armée en 2018.

Un avenir politique inattendu

Le 19 avril 2021, l’emblématique président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno perd la vie à la suite de blessures, contre des rebelles. Une mort de militaire. Le pays est déboussolé, les institutions sont dissoutes et un Conseil militaire de transition est nommé pour assurer le fonctionnement du pays. Plébiscité par les 15 généraux présents au CMT, Mahamat Idriss Déby Itno accepte sans hésiter de prendre la tête du pays et devient Président de la République du Tchad.

Une première période de 18 mois, renouvelable pour 18 mois supplémentaires une fois, est fixée pour la transition qui semble très compliquée car il faut réunir toutes les sensibilités avec des chefs de guerre, des politiques ou des associatifs. Mission impossible pensent d’ailleurs les détracteurs.

Souhaitant garantir « l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale, l’unité nationale, le respect des traités et accords », Mahamat Idriss Déby Itno suit lui-même une grande partie des échanges avec la cinquantaine de factions rebelles réunies à Doha au Qatar, qui joue un rôle diplomatique majeur. Pour autant, certaines parties font traîner ces échanges et l’ouverture du DNI est repoussée par deux fois. Les mêmes se plaindront bientôt d’un retard dans l’adoption d’une nouvelle constitution ou l’organisation des élections. Mahamat Idriss Déby Itno, de son côté, reste patient. Fin négociateur, il va faire accélérer les pourparlers de Doha en juin 2022, date à laquelle il fixe au 20 août le début du dialogue alors que personne n’a rien signé. L’histoire lui donnera raison.

C’est le 8 août 2022, que le Président Mahamat Idriss Déby Itno annonce avoir trouvé un terrain d’entente avec les rebelles et l’ouverture du DNI le 20 août 2022 à N’Djaména. Cet accord signé entre les différentes parties prévoit notamment un « cessez le feu général » entre les autorités et les différents groupes signataires. Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU a tenu à qualifier cet accord historique de « moment clé pour le peuple tchadien ». Au Tchad et dans toutes les chancelleries, c’est la satisfaction. Des années de tiraillements, de peines et de séparations sont terminées. Le Tchad ouvre une nouvelle page de son histoire.

Une aura d’homme d’État

En parallèle de ce processus démocratique lent sur lequel Mahamat Idriss Déby Itno règne d’une main de maître, il a également endossé un rôle très important pour son pays en étant nommé Président du G5 Sahel. A travers ce mandat, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a combattu durant de longues années les terroristes djihadistes à travers le Sahel et aux abords du Lac Tchad, tient à stabiliser et à sécuriser la région.

Souhaitant également replacer N’Djaména au centre de la carte géopolitique africaine, Mahamat Idriss Déby Itno a durant ces 15 derniers mois rencontré de nombreux chefs politiques. Reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée qui lui a accordé son soutien, le jeune chef d’État à depuis moins d’un an reçu et rencontré la majeure partie des dirigeants de l’Afrique et d’autres parties du monde : Muhammadu Buhari (Nigéria), Mohamed Ould Ghazoouani (Mauritanie), Abdel Fattah Al-Burhan (Soudan), Joao Lourenço (Angola), Denis Mukwege (Congo), Recep Tayyip Erdogan (Turquie), Theodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée Equatoriale), Abdel Fattah El-Sissi (Egypte), Mohammed Ben Salmane (Arabie-Saoudite) et Mohamed Bazoum (Niger) ont ainsi tous rencontrés Mahamat Idriss Déby afin d’évoquer l’avenir du Tchad avec ses différents partenaires commerciaux, diplomatiques et militaires.

Au niveau intérieur, Mahamat Idriss Déby Itno a géré et pacifié le pays. La sécurité est assurée sur toute son étendue, le climat social apaisé et son économie et ses finances n’ont pas flanché. Le pays est entré dans des négociations pour sa dette en rassemblant pour la première fois les créanciers privés et publiques. Des mesures de développement pour les jeunes entreprises ont été mises en œuvre. Les affaires reprennent et la confiance revient pour les investisseurs avec une stabilité et une clarté dans la gestion financière du pays dont il connaît la moindre virgule. Le FMI et la Banque Mondiale accordent d’ailleurs une réelle confiance au pays.

Nul doute que l’ouverture du Dialogue National Inclusif le 20 août 2022 à N’Djaména est un fait d’arme majeur pour Mahamat Idriss Déby Itno. Capable de revêtir ses habits militaires, un boubou traditionnel ou un costume sombre bien taillé avec une sobre cravate, l’homme a démontré à son pays et au monde sa capacité à diriger le pays calmement, sereinement et paisiblement vers un nouveau chapitre. Ce pacificateur au parcours fulgurant apparaît aujourd’hui pour beaucoup comme l’homme providentiel du Tchad.