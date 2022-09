Mahady pour le greffier du comté – Shaw Local

Au cours des derniers mois, il est devenu encore plus évident à quel point le vote peut être important pour maintenir notre démocratie. C’est pourquoi la prochaine élection du greffier du comté de McHenry est cruciale. Le greffier est responsable d’élections efficaces et impartiales. Si cela est fait correctement, le greffier s’assurera que les électeurs sont informés de l’endroit où voter, évitera les erreurs de vote, favorisera le vote en rendant les bureaux de vote facilement accessibles et cohérents et évitera de déplacer ou de fermer constamment les bureaux de vote inutilement.

Malheureusement, l’actuel greffier du comté de McHenry n’a pas effectivement fourni ces services. Des erreurs de vote se sont produites à chaque élection, les bureaux de vote n’ont pas été identifiés correctement, ce qui est source de confusion pour les électeurs. De plus, certains bureaux de vote ont été inutilement fermés ou déplacés sur de longues distances, ce qui rend plus difficile pour les électeurs de ce comté de pouvoir voter.

Le comté de McHenry mérite mieux. C’est pourquoi je vous encourage à en savoir plus sur les problèmes passés que nous avons rencontrés avec les élections, puis à choisir un candidat qui peut superviser professionnellement nos élections pour éviter ces problèmes. Heureusement, nous avons un candidat en lice cette année qui possède les compétences et l’expérience nécessaires pour rétablir la confiance dans notre processus électoral. Cette personne est Mary Mahady. Consultez son site internet (https://www.marymahady.com/index.html) pour découvrir pourquoi elle possède les qualifications et les antécédents éprouvés pour faire le travail.

Cathy Christen

Woodstock