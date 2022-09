Mahady pour le greffier du comté de McHenry – Section locale de Shaw

En tant qu’électeur indépendant, je choisis les candidats en fonction de leur expérience, de leur intégrité et de leurs valeurs. Je soutiens Mary Mahady pour la greffière du comté de McHenry parce qu’elle a de l’expérience, à la fois en tant qu’agent immobilier et en tant qu’évaluatrice du canton de McHenry depuis 2013.

Mary a également travaillé au sein du gouvernement local au sein du comité de révision du comté de McHenry et a fait preuve d’une éthique solide dans chaque rôle. Dans son rôle d’évaluatrice du canton, Mary a gagné la confiance des citoyens grâce à son processus d’appel juste et ouvert. Elle sait diriger une équipe d’employés et a gagné le respect de ses collègues.

Mary Mahady a un bilan d’excellence qui fait cruellement défaut au bureau actuel du greffier du comté, qui est responsable de l’exactitude des bulletins de vote, des emplacements et de l’accessibilité pour voter et de l’exactitude de vos factures d’impôt. Le schéma continu de bulletins de vote incorrects, de bulletins de vote mal comptés et d’erreurs entraînant des factures d’impôt incorrectes sous la direction de l’actuel greffier du comté ne doit pas être autorisé à se poursuivre. Les lieux de vote ont été modifiés inutilement, créant des inconvénients et de la confusion pour les électeurs. Les électeurs méritent mieux.

Je fais confiance à Mary Mahady pour bien faire les choses. Elle rétablira l’excellence et la confiance dans le bureau du greffier du comté. Veuillez voter pour Mary Mahady au poste de greffier du comté. Le vote anticipé commence le 29 septembre.

Linnéa Kooistra

Woodstock