Mahadev App Scam : Ranbir Kapoor, Tiger Shroff et d’autres célébrités de Bollywood sous le radar d’ED ? Liste de contrôle

La Direction de l’Application (ED) a pris une mesure importante dans l’affaire d’escroquerie aux paris Mahadev. ED a convoqué l’acteur Ranbir Kapoor pour interrogatoire. Mahadev Satta App est une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de parier sur divers jeux et événements. ED a convoqué Ranbir pour un interrogatoire le 6 octobre. Plusieurs stars de Bollywood, qui ont assisté ou joué au mariage de Chandrakar en février de cette année et à la soirée à succès de la société en septembre de l’année dernière, sont sous le scanner ED. Les médias affirment que ces stars auraient accepté une énorme somme d’argent en guise de paiement pour assister ou se produire au mariage. L’argent est le produit du crime et les stars sont responsables de l’avoir pris. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’affaire d’arnaque aux paris Mahadev.