Mahabharat : Top 10 des armes incroyables et leurs pouvoirs que les films mythologiques de Bollywood peuvent libérer

Aamir Khanla fille de Ira Khan est fiancée à son préparateur physique Nupur Shikhare. Les fiançailles ont eu lieu le 18 novembre 2022. Il s’agissait d’une cérémonie discrète à laquelle étaient présents Kiran Rao, Imran Khan et d’autres membres de la famille. Ira et Nupur avaient rendu leur relation publique il y a longtemps et leurs photos de fiançailles sont également devenues virales sur les réseaux sociaux. Maintenant, Aamir Khan a révélé le mariage. Même si la rumeur disait que le mariage aurait lieu en octobre de cette année, Aamir Khan a révélé la date réelle du mariage de sa fille.

Quand Ira Khan et Nupur Shikhare se marient-ils ?

Dans une interview avec News18, Aamir Khan a révélé qu’Ira Khan et Nupur Shikhare allaient se marier en janvier 2024. Le 3 janvier est la date choisie par le couple. Il a également parlé de son futur gendre, Nupur, qui s’appelle Popeye. Il aurait déclaré: « Le garçon qu’elle a choisi est – waise toh pet name unka naam Popoye hai, il est entraîneur, il a des bras comme Popoye mais son nom est Nupur. C’est un garçon adorable. » Le qualifiant de « bon garçon », Aamir Khan a ajouté qu’il est comme un fils pour lui et qu’il est déjà une famille.

De plus, Aamir Khan a révélé que Nupur Shikhare était aux côtés d’Ira Khan lorsqu’elle traversait une dépression. Il a déclaré que le couple prend soin l’un de l’autre et qu’il est heureux qu’ils soient heureux ensemble. Que peut demander de plus à un père ? Mais Aamir Khan est très émotif, nous le savons tous. L’acteur a déclaré qu’il pleurerait beaucoup le jour du mariage d’Ira Khan. Il a déclaré : « Des discussions ont déjà commencé dans la famille sur le thème ‘Aamir ko sambaalna uss din (prends soin d’Aamir ce jour-là)’ parce que je suis très émotif. Je ne peux pas contrôler mon sourire ni mes larmes. »

Le prochain projet d’Aamir Khan

En revanche, 2024 sera une grande année pour Aamir Khan puisqu’il a annoncé son prochain film. Il est intitulé Sitare Zameen Par. Aamir Khan a révélé que le film s’inscrirait dans la même lignée que Taare Zameen Par. La sortie est prévue pour décembre 2024. L’histoire tournera autour de neuf garçons qui aident le personnage d’Aamir Khan. Son dernier film était Laal Singh Chadha cela n’a pas bien marché au box-office. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.