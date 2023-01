Maguire séjournant à Man Utd au milieu des liens de Villa

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Maguire reste à Man Utd

Fabrice Romano a fermé tous les rapports selon lesquels le défenseur de Manchester United Harry Maguire déménagera à Aston Villa.

Alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir du défenseur central, Romano déclare qu’elles ont été niées par toutes les parties impliquées et qu’il n’y a pas de pourparlers ou de négociations en cours. Il dit également que la position actuelle reste très claire : Maguire restera à Old Trafford pour le moment.

Cette mise à jour intervient alors que le joueur de 29 ans a lutté pendant des minutes depuis l’arrivée du manager Erik ten Hag aux Red Devils.

Jusqu’à présent cette saison, Maguire n’a réussi que 13 apparitions et 621 minutes en Premier League, Europa League, FA Cup et Carabao Cup cette saison. Seulement sept de ces apparitions sont survenues dans la ligue, dont quatre sont des départs.

Maguire a impressionné au cœur de la défense de Gareth Southgate alors que l’Angleterre atteignait le quart de finale de la Coupe du monde avant d’être éliminée par la France, mais cela ne semble pas avoir convaincu Ten Hag, qui a parfois préféré jouer Luke Shaw en défense centrale.

Il y a peut-être eu des encouragements lorsque Maguire a joué les 90 minutes complètes de la victoire 3-0 de Man United sur l’AFC Bournemouth la semaine dernière, bien qu’il ait ensuite été réduit à une apparition de sept minutes lors de la victoire de la FA Cup vendredi à Everton.

Si le manque de temps de jeu continue, les spéculations sur l’avenir de Maguire pourraient également l’être, mais il semble que le déménagement à Villa ne se produira pas.

Malgré les informations le liant à un déménagement à Aston Villa, Harry Maguire devrait rester à Manchester United ce mois-ci. Naomi Baker/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Gardien du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer a demandé au vice-président du club Rainer Bonhof l’autorisation de rejoindre le Bayern Munich, selon Sky Sports Allemagne. Il y a encore une chance que le Bayern puisse se rappeler Alexandre Nubel de son prêt avec l’AS Monaco, mais ils poussent toujours pour signer Sommer.

– Après renouvellement Ismaël Bennacerqui durera désormais jusqu’en 2027, l’AC Milan se concentre sur la prolongation de Rafael Leao affaire, selon Tutosport. Les Rossoneri s’attend à ce que leur dernière offre soit celle qui maintiendra l’international portugais avec eux au-delà de son contrat actuel qui expire en 2024 et découragera tout prétendant potentiel dans la fenêtre de transfert estivale.

– Milieu offensif de l’Atalanta Ruslan Malinovskyi est attendu à Marseille lundi avant un transfert de prêt à Les Olympiens avec la possibilité de rendre le déménagement permanent, rapporte L’Équipe. L’option aurait une valeur de 10 millions d’euros et 3 millions d’euros de bonus supplémentaires et maintiendrait l’Ukrainien à Marseille jusqu’en 2026.

– Florian Plettenberg a suggéré qu’un accord entre Hoffenheim et Leeds United pour le transfert de Georginio Rutter pourrait être finalisé d’ici mercredi. L’équipe de Premier League fait pression pour le déménagement et pourrait dépenser environ 30 à 40 millions d’euros pour le Français. Rutter ne s’entraînera pas avec Hoffenheim et ne participera pas à leur prochain match amical.

– Dango Ouattara et Terem Moffi ont tous deux impressionné pour Lorient cette saison, avec Marché du pied suggérant qu’ils suscitent maintenant l’intérêt de la Premier League. Everton aurait fait une offre de 20 millions d’euros pour Ouattara avec les deux clubs en négociation, tandis que Southampton a offert plus de 10 millions d’euros pour Moffi, qui veut partir mais ne forcera pas une sortie après que Lorient ait refusé l’offre car ils en veulent plus pour l’attaquant.