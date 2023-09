Maguire et Henderson mettent en lumière les problèmes de sélection de l’Angleterre

WROCLAW, Pologne — Gareth Southgate dépense un crédit durement gagné pour conserver Jordan Henderson et Harry Maguire, mais le match nul 1-1 de samedi contre l’Ukraine soulève de nouvelles questions quant à savoir si cette loyauté est déplacée.

La recherche par l’Angleterre de l’amélioration nécessaire pour enfin mettre fin à 58 ans d’attente pour un trophée masculin l’été prochain a conduit à un nouvel examen minutieux d’Henderson et de Maguire, qui ont eu la chance d’être inclus dans l’équipe après que le premier ait rejoint la Saudi Pro League et la ce dernier a été gelé à Manchester United.

Southgate a défendu la sélection des deux hommes sur la base à la fois de leurs réalisations passées mais aussi de ce qu’ils apportent ici et maintenant : Henderson, nous a-t-on dit, opère toujours à un niveau élevé tandis que Maguire possède un savoir-faire inestimable qui constitue une valeur aberrante utile. dans un groupe de défenseurs centraux par ailleurs jeune.

Il y avait peu de preuves pour étayer l’un ou l’autre argument à la Tarczynski Arena. Cela ne veut pas dire que les deux hommes étaient seuls en faute, car l’Angleterre a travaillé collectivement en possession du ballon, en particulier au cours d’une première mi-temps décevante. Et ce résultat n’est pas non plus un désastre : l’Angleterre a remporté 21 de ses 23 derniers matches de qualification pour l’Euro et reste fermement sur la bonne voie pour prendre la tête du Groupe C.

Malgré le manque de temps de jeu pour Manchester United, Harry Maguire continue d’être sélectionné pour l’Angleterre sous la direction de Gareth Southgate. (Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images)

Mais chaque performance est désormais considérée sous l’angle de leur capacité à remporter un tournoi majeur et dans ce contexte – avec un groupe de joueurs aussi talentueux à sa disposition – l’attention se porte de plus en plus sur la prise de décision de Southgate.

Il aurait été facile pour Southgate de quitter Henderson cet été étant donné la réaction de la communauté LGBTQ+ suite à son déménagement à Al Ettifaq. Mais il a choisi de garder un joueur qu’il considère comme un membre clé de son groupe de direction, mais aussi comme quelqu’un qui apporte un équilibre important au milieu de terrain anglais. Au milieu de toutes les options passionnantes et dynamiques, il doit y avoir un peu de lest, en particulier dans un match délicat contre des adversaires soutenus avec ferveur par de nombreux supporters déplacés en Pologne en raison de la guerre dans leur pays d’origine.

Cela a ajouté une sensation extrêmement émotive à cette occasion, notamment lorsqu’Oleksandr Zinchenko a ouvert le score, terminant un mouvement bien travaillé qui a culminé avec la réduction intelligente de Yukhym Konoplya pour que l’homme d’Arsenal rentre à la maison devant Jordan Pickford. Zinchenko a parlé de manière si émouvante de l’impact de la guerre sur l’Ukraine que personne ne pouvait lui refuser un moment de pure joie comme celui-ci. Mais Maguire ne s’est pas couvert de gloire. Il était rouillé pendant tout ce temps, ce qui, bien sûr, il le serait après 23 minutes de football en club cette saison.

Le joueur de 30 ans a remporté sa 58e sélection ici, mais s’il n’a pas été en mesure d’aider l’Angleterre à obtenir un résultat positif – gâchant quelques occasions présentables à l’autre bout du terrain en seconde période – alors les arguments se renforcent pour d’autres alternatives plus jeunes pour tenter leur chance. Après tout, Marc Guehi a livré une performance encourageante lors de sa cinquième apparition, mais Fikayo Tomori (trois sélections), Lewis Dunk (une sélection) et Levi Colwill (pas de sélections) n’ont eu aucun avant-goût d’une occasion que Southgate a suggéré à juste titre qu’elle devrait être bénéfique à long terme. courir.

Les plus gros problèmes de l’Angleterre étaient la possession. Ils avaient 79 pour cent du ballon dans les 20 premières minutes et n’ont réussi qu’un seul tir. Harry Kane a produit un brillant moment individuel à la 41e minute, s’impliquant en profondeur dans le jeu pour produire un ballon sublime que Kyle Walker a contrôlé et converti, son premier but en Angleterre lors de sa 77e sélection.

Pour souligner les difficultés offensives de l’Angleterre, Kane n’a eu que 16 touches et complété sept passes en première mi-temps. James Maddison avait déjà tenté de faire bouger l’Angleterre, mais il avait du mal à trouver les passes progressives dont les visiteurs avaient besoin pour relancer leur performance.

« James n’aurait jamais participé à un match comme celui-là contre l’Angleterre par le passé », a déclaré Southgate. « Marc, Chilly [Ben Chilwell] Je n’aurais pas non plus joué un grand nombre de ces matchs pour nous. Ainsi, la seule façon d’apprendre et de grandir en équipe est de vivre ce genre d’expériences.

« Prendre du retard dans un match comme celui-là est un défi, mais nous sommes restés calmes. Je ne suis pas sûr qu’il s’agissait d’une affaire de creusement parce que je pense que nous contrôlions le match, mais nous avons dû défendre des contre-attaques. moments et quelques sets bien joués. Sans aucun doute, vivre ce genre d’expérience est un bon apprentissage pour plusieurs joueurs », a déclaré l’entraîneur anglais.

Southgate est parvenu à une conclusion naturelle à cette réponse avant de se ressaisir et d’ajouter : « Je pense que lors d’une soirée comme celle-ci, les joueurs expérimentés étaient vraiment importants pour l’équipe et j’ai pensé qu’ils ont tous fait du très bon travail. »

C’était une référence pointue à Maguire, Henderson et Walker, mais un seul de ce trio a vraiment prouvé sa valeur ici. Il y a eu une légère amélioration après la pause. Bukayo Saka, maîtrisé par un tacle précoce et tardif de Vitalii Mykolenko, s’est intégré dans le match et a frappé la barre transversale à la 59e minute avec une superbe frappe du pied gauche que le gardien Georgiy Bushchan a brillamment réussi à saisir du bout des doigts.

Ensuite, Southgate a présenté Phil Foden et Marcus Rashford, mais sans grand effet. Foden a remplacé un Jude Bellingham discret dans un rôle central avant de passer sur le flanc droit alors que Conor Gallagher remplaçait Saka à quatre minutes de la fin.

« Je pense que l’Ukraine a rendu difficile la recherche d’espaces au milieu de terrain, donc merci à eux », a déclaré Southgate. « Ils ont défendu de manière très compacte. Cela nous a permis d’avoir le contrôle jusqu’à ce point. Et puis nous avons retourné trop de ballons que nous ne le ferions pas normalement, ouais, je ne m’attendrais pas à ce que cela se reproduise. « .

Southgate a gagné le droit de faire tous les choix qu’il juge appropriés compte tenu de l’ampleur des progrès de l’Angleterre au cours de son mandat de sept ans. Et il convient de rappeler que dans cette campagne du Groupe C, l’Angleterre a gagné en Italie pour la première fois depuis 1961, ce qui suggère que de nouvelles améliorations sont à venir. Il n’est tout simplement pas encore arrivé.