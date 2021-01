Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a fait écho aux réflexions d’Ole Gunnar Solskjaer sur un successeur potentiel en tant que skipper.

Maguire a reçu le brassard moins de six mois après son arrivée à Old Trafford et a été un membre clé de l’équipe de Solskjaer qui s’est hissée au sommet de la Premier League.

Le skipper de United a joué plus de minutes que tout autre footballeur professionnel en 2020 et a été au cœur de la défense des Red Devils lors de leur actuelle invaincue de 14 matchs.

Mais cela n’a pas empêché Maguire de regarder vers l’avenir, avec Solskjaer apportant plusieurs produits d’académie.

Et c’est l’un de ces produits de l’académie que Solskjaer et Maguire ont tous deux envisagés pour devenir un futur capitaine de United.

Solskjaer a décrit Axel Tuanzebe comme un futur skipper après avoir remis au défenseur le brassard pour la victoire de la Carabao Cup sur Rochdale la saison dernière.

«Axel est un capitaine en devenir, c’est un leader – pourquoi ne pas le donner aux jeunes enfants?» a-t-il déclaré dans une interview avec talkSPORT.

«Comment gère-t-il cela? Il allait absolument bien, il aimait ça. C’est juste une façon de lui dire que nous lui faisons confiance.