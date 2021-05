Maguire en course pour être en forme pour la finale de la Ligue Europa et rater le reste de la Premier League

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que le capitaine Harry Maguire ne jouerait plus dans la ligue cette saison et devra faire face à une course contre la montre pour être en forme pour la finale de la Ligue Europa.

Des scanners sur une blessure à la cheville subie lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa dimanche ont révélé des dommages aux ligaments et Maguire a été photographié portant une botte de protection à Old Trafford mardi alors que United perdait 2-1 contre Leicester.

Le défenseur anglais ratera les derniers matchs de Premier League contre Liverpool, Fulham and Wolves et Solskjaer a déclaré qu’il était possible que Maguire ne soit pas prêt pour la finale de la Ligue Europa contre Villarreal à Gdansk le 26 mai.

« La bonne nouvelle est qu’elle n’a pas été cassée, il n’y a pas eu de fracture, mais une blessure aux ligaments est grave », a déclaré Solskjaer. «Si je suis très positif, c’est peut-être en train de l’étirer.

« J’espère qu’il sera prêt pour ça [the final]. Je ne pense pas qu’il jouera à nouveau en championnat mais nous ferons tout notre possible pour le préparer pour la finale. «





Maguire devra également prouver sa forme physique avant le Championnat d’Europe avec l’Angleterre en raison du coup d’envoi de leur campagne contre la Croatie à Wembley le 13 juin.

Solskjaer donnera à Maguire toutes les chances de revenir avant la finale de la Ligue Europa, mais a déclaré qu’il ne prendrait pas de risque en précipitant le joueur de 28 ans.

« Vous essayez toujours de vous occuper des joueurs à long terme », a ajouté Solskjaer. S’il est en forme, il jouera pour nous, s’il ne l’est pas, il ne le fera pas. Nous espérons qu’il est prêt et s’il est prêt pour nous, il sera prêt pour les Euros. La Norvège n’est pas dans les Euros, je ne suis pas vraiment inquiet. «

Solskjaer a fait face à la réaction de certains fans de Liverpool après avoir choisi une équipe très modifiée pour la défaite contre Leicester, ce qui a donné un coup de pouce à l’équipe de Brendan Rodgers dans la course pour les quatre premiers.

Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka devraient revenir jeudi pour la visite de Liverpool à Old Trafford, mais Solskjaer a déclaré qu’il ne serait déconcerté par aucune critique d’Anfield.

« Mon travail est Man United et ma préoccupation, ce sont les fans de Man United, ce qu’ils pensent de mon équipe, ce qu’ils veulent de mon équipe et que nous nous unissions et montrons ce qu’est Man United », a-t-il déclaré.