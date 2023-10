Maguire défend le record de Man United : mon % de victoire est ridicule

Harry Maguire a défendu son record de Manchester United en insistant sur le fait que son pourcentage de victoires est « ridiculement élevé », mais a admis qu’il pourrait quitter le club en janvier s’il avait du mal à réintégrer l’équipe première.

Le joueur de 30 ans a été largement exclu par Erik ten Hag depuis que le Néerlandais a pris les commandes d’Old Trafford l’été dernier, n’ayant effectué que 16 titularisations toutes compétitions confondues la saison dernière et seulement deux de plus cette saison.

Cependant, United a remporté 12 de ces 16 matches la saison dernière – un taux de victoire de 75 % qui est tombé à 63 % lorsqu’il était absent (29 victoires en 46 matchs).

United a connu un début de campagne lamentable, perdant six des 11 matchs, mais les deux seuls départs de Maguire ont été des victoires contre Crystal Palace en Coupe Carabao et Brentford en Premier League juste avant la trêve internationale.

S’exprimant à St George’s Park avant le match amical de l’Angleterre contre l’Australie vendredi, Maguire a déclaré : « Ce n’est pas à moi de décider si je commencerai le prochain match ou non. Je n’en suis pas sûr. Je suis sûr que dans quelques semaines, je » Je vais y retourner et le découvrir.

« Si vous regardez mes 15 à 20 dernières titularisations en club et en sélection, je serais heureux de m’asseoir ici et de dire que je suis vraiment content de mes performances.

« Mon bilan sous ce manager parle de lui-même. Je n’ai pas commencé autant de matchs que je le souhaiterais, mais mon pourcentage de victoires lorsque j’ai joué est ridiculement élevé.

« Bien sûr, il y a des moments où je pourrais faire plus et des moments où je pourrais m’améliorer et aider l’équipe.

« Mais je veux juste aider l’équipe, je veux aider l’équipe à sortir de cette position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. J’espère que nous pourrons le faire dans les semaines à venir. »

Harry Maguire a défendu son record à Manchester United au milieu des critiques persistantes. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a conservé Maguire dans son équipe pour affronter l’Australie et l’Italie malgré un manque d’action au niveau des clubs.

Mais avec l’Euro 2024 qui aura lieu l’été prochain et un nombre croissant de défenseurs centraux poussant à l’inclusion – dont Marc Guehi, John Stones, Levi Colwill, Lewis Dunk et Fikayo Tomori – Maguire a laissé entendre qu’il devra peut-être réévaluer l’avenir de son club si il ne joue pas régulièrement.

« Je ne vais pas rester assis ici toute ma vie à jouer une fois par mois et si cela continue, je suis sûr que le club et moi-même allons nous asseoir et discuter de certaines choses », a déclaré Maguire, qui a rejoint United en 2019 pour 80 £. millions de Leicester City, ce qui reste un record mondial pour un défenseur.

« Mais honnêtement, pour le moment, je me concentre sur deux matchs pour l’Angleterre, deux grands matchs, puis je suis entièrement concentré sur la lutte pour essayer de regagner ma place à Manchester United et pour essayer d’aider l’équipe à gravir les échelons de la ligue jusqu’au niveau où nous sommes. devrait être.

« J’ai confiance en mes capacités et en ce que j’ai fait dans ma carrière et comme tout joueur devrait le faire, chaque joueur qui est sur le banc devrait croire qu’il devrait commencer, sinon il ne jouerait pas à un niveau élevé.

« Je ne suis pas différent. Cela a été difficile, je veux jouer des matchs, je veux me sentir important pour le club et pour le reste de l’équipe. Pour le moment, je n’ai pas joué autant que je le souhaiterais. .

« C’est l’essentiel et je dois juste m’assurer que je suis prêt à saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. »