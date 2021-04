Il y a toujours un sentiment de pouvoir qui se heurte lorsque Manchester United affronte Liverpool – les deux clubs les plus grands et les plus prospères du football anglais, chacun avec une base de fans mondiale qui éclipse celle de leurs rivaux nationaux – mais l’influence qui vient avec le port des chemises rouges de les deux équipes s’étend au-delà du terrain.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui manquera le choc de la Premier League dimanche à Old Trafford en raison d’une blessure à l’aine à long terme, est devenu l’un des joueurs les plus importants du jeu depuis le début de la pandémie COVID-19, avec sa direction du Le groupe #PlayersTogether, formé pour organiser la réponse collective des footballeurs pendant la crise, élevant le joueur de 30 ans à un nouveau niveau de statut et de respect.

Le capitaine de United Harry Maguire, qui a travaillé en étroite collaboration avec Henderson dans #PlayersTogether, a également été salué tout au long du premier verrouillage britannique au printemps dernier en organisant la livraison de colis alimentaires aux personnes vulnérables dans son village natal de Mosborough, près de Sheffield.

Maguire et Henderson ont continué à travailler en étroite collaboration dans #PlayersTogether – « beaucoup d’appels Zoom et de messages WhatsApp », a déclaré Maguire à ESPN – alors que les footballeurs apprennent à utiliser leur célébrité et leur profil pour faire la différence et, dans une interview exclusive avec ESPN , le défenseur anglais révèle qu’il est en contact avec Gianni Infantino après avoir été sollicité par le président de la FIFA plus tôt cette saison.

« Nous avons parlé par e-mail », a déclaré Maguire. « C’est génial qu’il [Infantino] pris contact avec moi, et c’est quelque chose que j’apprécie. C’est un homme très respecté, et évidemment quelqu’un que je respecte. C’est vraiment sympa pour lui de me contacter et de me parler des moyens de développer le football.

«D’abord et avant tout, je respecte tout ce qu’il a à me dire. C’est le patron, c’est lui qui me dit ou explique ce qui se passe. Mais évidemment, s’il me pose une question, je répondrai avec mon opinion honnête. Mon opinion est évidemment celle d’un million de personnes, mais si j’avais pu avoir une infime contribution, alors ce serait important. «

Maguire s’exprime à la suite des projets ratés de 12 clubs – dont United – de former une Super League européenne (ESL). L’effondrement de l’initiative, motivé par les protestations des fans et la menace d’une intervention du gouvernement, continue de jeter une ombre sur le match, des groupes de supporters prévoyant de nouvelles manifestations avant la réunion de dimanche entre United et Liverpool.

United n’a pas permis à Maguire de discuter de la situation ESL avec ESPN, mais le joueur de 28 ans a répondu à la nécessité pour toutes les personnes impliquées de pouvoir exprimer leurs opinions sur le développement du jeu.

« Je pense qu’il est vraiment important que les footballeurs aient une voix dans le football », a déclaré Maguire. «Il est vraiment important que les fans aient une voix dans le football et les propriétaires aussi. Nous sommes tous dans le même bateau, nous aimons tous le sport, nous avons tous une grande passion pour le sport et il est important que tout le monde ait une voix.

« Je pense que jouer pour Manchester United, vous avez un grand profil, que vous soyez capitaine ou non. Évidemment, je suis le capitaine du club et j’en suis vraiment fier, mais il y a tous les grands joueurs et autres grandes voix dans football qui, j’en suis sûr, aura une grande contribution. «

Maguire tient également à accroître son implication auprès de la PFA, le syndicat des joueurs, et à assurer une ligne de communication avec le nouveau directeur général, Maheta Molango.

« Il est important que nous développions le football ensemble, pas seulement moi-même et d’autres joueurs, mais beaucoup de joueurs », a déclaré Maguire. « Vous avez mentionné la Jordanie [Henderson], et ce qu’il a fait en dehors du terrain aussi, alors oui, il est vraiment important que nous nous réunissions et que nous avançions ensemble. Le groupe #PlayersTogether existe toujours et c’est un gros problème. Tout est sur un appel Zoom, WhatsApp ou e-mails, mais il est vraiment important que nous restions en contact et, bien sûr, quand [society] est revenu à la normale, nous aurons des réunions, j’en suis sûr. «

Alors que Maguire et Henderson ont suivi leurs efforts en dehors du terrain, le défenseur de United a regardé avec envie le milieu de terrain de Liverpool remporter le trophée de la Premier League la saison dernière.

Avec le succès de Liverpool – son premier depuis 1990 – un an seulement après que le club ait remporté la Ligue des champions pour la sixième fois en battant Tottenham Hotspur à Madrid, l’équilibre des pouvoirs entre les clubs s’est fermement déplacé d’Old Trafford à Anfield. Mais après avoir terminé 33 points derrière l’équipe de Jurgen Klopp la saison dernière, United entame le match de dimanche à 13 points d’avance sur Liverpool, sachant que la victoire infligerait des dommages majeurs aux perspectives de qualification des champions sortants pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

United reste en retard dans la course au titre, Manchester City ayant besoin de deux victoires pour sceller un troisième titre en quatre ans, mais Maguire pense que le manager Ole Gunnar Solskjaer fait de réels progrès au club.

Manchester United, dirigé par Harry Maguire, est en mesure de remporter le titre de la Ligue Europa et une place en Ligue des champions la saison prochaine. Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

« C’est un grand match chaque fois que nous jouons à Liverpool », a déclaré Maguire. « Nous voulons gagner et nous nous attendons à gagner. Mais le plus important est que nous nous améliorions par rapport à la saison dernière. Nous avons terminé troisième de la Premier League et ce n’était que le dernier jour que nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions, alors nous devions améliorer cela.

« Le tableau de la ligue ne ment pas. Je ne sais pas combien de points du sommet nous avons terminé, et nous sommes toujours des points où nous voulons être dans ce club, même si nous terminons deuxième de la Premier League. Suivant saison, quoi qu’il arrive, nous devons terminer mieux que là où nous avons terminé cette saison et cela signifie obtenir plus de points que nous en avons fait cette saison.

« J’ai rejoint le club pour gagner des trophées, pour soulever des trophées. Tous les joueurs qui jouent pour Manchester United s’attendent à gagner des trophées. Ces dernières années, nous n’avons pas réussi à le faire, nous devons donc nous améliorer et, la saison prochaine, nous avons, nous nous améliorons à nouveau. «

La forme physique de Maguire l’a aidé à rester une constante dans la gamme de Man United depuis son arrivée en août 2019 de Leicester City. Gracieuseté de Harry Maguire

Maguire entre dans le match de Liverpool après avoir disputé chaque minute des 71 derniers matchs de United en Premier League, une course toujours présente qui égale le record du club établi par Gary Pallister entre novembre 1993 et ​​mai 1995.

La signature de 80 millions de livres sterling de Leicester City en août 2019 s’adresse à ESPN en tant qu’ambassadeur de STATSport, une société de technologie sportive GPS, et il admet que les données de fitness sont essentielles pour que les joueurs restent en forme et évitent les blessures.

« Il [monitoring data] devient un peu obsessionnel, mais je pense que cela fait maintenant partie du monde dans tous les sports « , a déclaré Maguire. » Je l’ai utilisé [GPS tracker] beaucoup pendant le verrouillage, lorsque le club voulait que nous travaillions autant que possible pour maintenir le niveau de forme physique. Il y aurait des courses de 5 km, dans les parcs et dans les collines, ce qui est totalement différent de courir sur un terrain, et vous essayez de battre votre ancien [data] scores en termes d’intensité et de vitesses de pointe. C’est une grande partie du jeu maintenant. Une grande partie de mon jeu est la disponibilité et c’est essentiel, car vous voulez cette cohérence dans l’équipe, une base solide. «

Maguire admet, cependant, que jouer tout au long de cette saison, le football étant toujours obligé de respecter des protocoles COVID-19 stricts, y compris des restrictions sur le travail de groupe à l’entraînement, a été un défi.

« Je pense que je me suis mis dans une routine maintenant parce que ce n’est que des matchs, des matchs, des matchs et pas beaucoup d’entraînement », a-t-il déclaré. « Le premier lock-out l’année dernière a été la plus longue période de ma carrière, mais ensuite entrer dans le jeu sans aucun fan et s’habituer à l’environnement du terrain d’entraînement et ne pas pouvoir socialiser avec les gars, c’était Je ne veux pas dire que nous nous y sommes habitués parce que nous voulons que tout revienne à la normale, mais nous nous sommes plus habitués à l’environnement et à l’environnement dans lequel nous travaillons tous.

« Mais l’esprit d’équipe fait partie intégrante du jeu et nous ne pouvons pas sortir pour les repas, nos familles ne sont pas capables de rencontrer d’autres familles et de socialiser de cette façon.

« Nous sommes dans des vestiaires séparés sur le terrain d’entraînement pour le moment et nous sommes dans différents bus pour aller aux matchs à l’extérieur, donc c’est étrange, mais le plus important est la sécurité. »