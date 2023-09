Maguire clarifie les raisons spécifiques de l’échec de l’accord avec West Ham

Cet été, des rumeurs de transfert tourbillonnaient autour d’Harry Maguire, l’ancien capitaine de Manchester United, et d’un accord avec West Ham.

United et les Hammers ont conclu un accord de transfert de 37 millions de dollars cet été, mais Maguire n’a pas rejoint les Hammers. Pour rejoindre le stade de Londres, le défenseur était prêt à accepter une réduction de salaire, mais il s’attendait à ce que United comble la différence avec une énorme prime à la signature, selon les rapports.

Il aurait exigé des frais de transfert d’environ 8,6 millions de dollars pour quitter le club. Depuis, il n’a plus beaucoup joué pour United. Sa dernière apparition a eu lieu en remplacement de Lisandro Martinez, blessé, dans les dernières minutes de la défaite 3-1 contre Arsenal juste avant la trêve internationale.

En raison de blessures et de suspensions, dont celle de Victor Lindelof, le manager Ten Hag a été contraint de jouer les dernières minutes du match avec les défenseurs centraux de quatrième et cinquième choix, Harry Maguire et Jonny Evans.

Maguire est sous le feu des projecteurs pour toutes les mauvaises raisons

Bien que sa vente n’ait pas été sanctionnée, le défenseur anglais fait toujours l’objet de beaucoup d’attention en raison du soutien continu de Gareth Southgate dans la formation de départ de l’équipe nationale. Cependant, après avoir marqué un but contre son camp lors d’une victoire amicale 3-1 contre l’Écosse, le statut du vétéran s’est effondré et il mène désormais une bataille difficile pour restaurer son image.

Bien que le joueur de 30 ans soit apparu dans 23 minutes de jeu en Premier League cette saison, il n’a pas encore débuté. Cela a suscité des questions sur sa sélection dans la liste des Trois Lions. Le défenseur central, quant à lui, est désormais vulnérable à mesure que l’importance de United diminue.

Maguire reste à United malgré le projet d’accord avec West Ham

Pour faire taire les critiques, il doit de toute urgence commencer à jouer pour une équipe moins médiatisée et avec succès. Maguire cadrerait bien avec un accord à West Ham. Pourtant, il affirme que l’échec du transfert n’est pas de sa faute.

« Comment puis-je dire ça ? Nous ne sommes tout simplement pas parvenus à un accord. Ils étaient heureux que je reste et j’étais heureux de me battre pour ma place. Je veux faire cela et chaque fois que je m’entraîne ou que je joue, je donnerai tout », a-t-il déclaré au Daily Express.

Maguire a réitéré qu’il souhaitait des minutes en équipe première au plus haut niveau.

« Je sais, en ce moment, alors que je n’ai pas débuté un match lors des quatre premiers matchs de la saison, l’histoire me vient. Je veux jouer à des jeux, je veux jouer au football. Les quatre premières semaines ont été difficiles car c’était un match par semaine et le manager ne m’a pas sélectionné, mais nous avons beaucoup de matchs à venir maintenant et je suis sûr que je jouerai beaucoup de matchs.

