MagSafe conçu par Apple pour servir de base à la nouvelle norme de charge sans fil Qi2

Le Wireless Power Consortium (WPC) a annoncé que sa norme de charge sans fil de nouvelle génération utilisera MagSafe conçu par Apple comme base pour fournir une efficacité énergétique améliorée et une charge plus rapide pour les téléphones et autres produits mobiles alimentés par batterie rechargeable grâce à l’alignement magnétique.

La nouvelle norme de charge sans fil Qi2 sera introduite plus tard cette année, apportant avec elle le nouveau profil de puissance magnétique du WPC, qui est au cœur de Qi2.

Semblable à MagSafe, la norme de nouvelle génération exploitera les connexions magnétiques entre les appareils et les accessoires de charge sans fil pour offrir une charge plus rapide, offrant une commodité et une efficacité améliorées pour les appareils mobiles et les appareils portables.

Selon le WPC, la norme Qi2 garantira que, comme les accessoires MagSafe, tous les appareils et accessoires compatibles Qi2 s’aligneront parfaitement ensemble, affirmant que le profil de puissance magnétique “ouvrira la voie à des augmentations futures significatives des vitesses de charge sans fil qui sont sûres, et économe en énergie et ne raccourcira pas la durée de vie de la batterie ni n’endommagera le téléphone de l’utilisateur. »

L’efficacité énergétique et la durabilité sont dans tous les esprits ces jours-ci, a déclaré Paul Struhsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium. L’alignement parfait de Qi2 améliore l’efficacité énergétique en réduisant la perte d’énergie qui peut se produire lorsque le téléphone ou le chargeur n’est pas aligné. Tout aussi important, Qi2 réduira considérablement les déchets d’enfouissement associés au remplacement du chargeur filaire en raison de la rupture des prises et de la pression exercée sur les cordons par la connexion et la déconnexion quotidiennes.

Les téléphones mobiles et les chargeurs certifiés Qi2 devraient être disponibles pour la saison des fêtes 2023.