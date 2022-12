Magomed Ankalaev : Le Russe propulsé par la défaite aux portes d’un titre UFC

Le Daghestan est sur le point de couronner un autre champion du monde de MMA

Samedi soir, au sommet d’un deck UFC 282 remanié, le poids lourd léger Magomed Ankalaev tentera de devenir le dernier champion du monde d’arts martiaux mixtes de Russie – à condition, bien sûr, qu’il puisse trouver une réponse à la «légendaire puissance polonaise» de l’ancien champion Jan Blachowicz.

Les deux hommes ont eu l’occasion de prospérer grâce au malheur d’un autre ancien champion, Jiri Prochazka, qui s’est retiré du combat de ce week-end après avoir subi ce que Dana White a décrit comme “la pire blessure à l’épaule de l’histoire de l’UFC.”

Alors que le Tchèque guérit et attend de nouveaux défis, Ankalaev et Blachowicz se battront en duel à la T-Mobile Arena de Las Vegas pour déterminer le nouveau meneur de la division des 205 livres.

Et ne vous y trompez pas, le rôle principal d’Ankalaev a été mérité plutôt que lui a été confié.

Le combattant né au Daghestan a été presque irréprochable dans sa carrière jusqu’à présent, et peut-être contrairement à certains autres combattants bien connus de la même région, le succès d’Ankalaev est basé sur une base de frappe plutôt que sur le style oppressant de lutte qui a propulsé les goûts. de Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev au sommet du sport.

Ses 18 victoires en carrière ont livré 10 KO impressionnants (et pas une seule soumission), ainsi que neuf victoires consécutives à l’UFC. Mais malgré ses trois victoires les plus récentes contre des combattants qui ont déjà disputé le titre UFC, ce sont les débuts d’Ankalaev dans l’organisation en mars 2018 qui, selon lui, l’ont mis sur la voie d’un titre mondial.

Cette nuit-là de mars 2018, Ankalaev a tapé dans la dernière seconde d’un combat en trois rounds qu’il dominait jusque-là contre l’artiste de soumission écossais Paul Craig – et après avoir surmonté la déception initiale, il le raconterait plus tard comme une expérience d’apprentissage vitale.

“J’avais l’habitude d’être inquiet de perdre et de ce que les gens diraient de moi», a déclaré récemment Ankalaev, 30 ans.

“Cela n’arrive plus. On peut dire que j’ai eu la pire défaite à l’UFC. J’ai abandonné littéralement dans les derniers instants d’un combat. Les gens disaient de bonnes et de mauvaises choses.

“Cette perte a changé ma vie. C’était dur pour moi au début, je ne suis pas sorti en public pendant un mois. Ma mère vit à Khasavyurt [in Dagestan] avec mon frère – j’y ai passé un mois.

“Je pensais que je ne me battrais plus. Puis, au cours de ce mois, j’ai réalisé que ce n’était pas à cause de moi. J’ai fait tout ce que j’ai pu, c’était la volonté du Tout-Puissant.

“Ça a été un soulagement, j’ai commencé à comprendre la situation. Puis j’ai repris l’entraînement. Je suis venu au gymnase et j’ai travaillé. J’ai tout laissé dans le gymnase et j’ai obtenu mes résultats.”

C’est sur les cendres de cette première défaite qu’Ankalaev a construit les fondations de son éventuel défi pour le titre, une opportunité qui lui a été offerte ce week-end plus tôt qu’il ne l’aurait imaginé.

Ce sont ces neuf dernières victoires, cependant, qui lui ont valu ce droit et on se demande s’il aurait pu réaliser cette séquence de victoires sans que l’écho de sa première perte de carrière ne résonne dans ses oreilles – et tant qu’il porte son élan avec lui jusqu’au cage à Las Vegas samedi soir une fois de plus, il peut l’utiliser comme plate-forme pour réaliser son plus grand succès.

Blachowicz est un ennemi à peu près aussi puissant que dans le groupe des poids lourds légers de l’UFC, mais les neuf défaites de son record montrent qu’il y a un chemin clair vers la victoire pour Ankalaev. Le Polonais n’est pas tant un attaquant d’élite qu’un attaquant efficace – et il est plus que capable de saisir toutes les opportunités que lui offre le Russe.

Ankalaev et Blachowicz se sont affrontés cette semaine.

Mais sa forme récente et la bizarrerie du destin qui lui a conféré le rôle principal dans la dernière carte à la carte de l’année de l’UFC suggèrent que cela dans le combat d’Ankalaev pour perdre.

Et serait-il même dans cette position sans cette superbe défaite de dernière seconde contre Craig il y a toutes ces années?

“Quand tu es invaincu, tu t’inquiètes toujours pour ce zéro», a expliqué Ankalaev.

“J’en ai fini avec ça maintenant. Je sais ce que c’est de perdre, ce que c’est de gagner. Je sais à quel point c’est amer de perdre. Avec cette connaissance, je donne tout dans le gymnase.”