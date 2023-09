La nouvelle sensation indienne des échecs, R Praggnanandhaa, a peut-être perdu et n’a pas réalisé son rêve de remporter la Coupe du monde après sa défaite contre Magnus Carlsen en finale. Le prodige de 18 ans a déclaré dimanche que le quintuple champion du monde était « loin d’être invincible ».

Praggnanandhaa est le troisième plus jeune joueur après Bobby Fischer et Carlsen à se qualifier pour le tournoi des Candidats.

Praggnanandhaa a vécu une Coupe du monde de rêve à Bakou le mois dernier lorsqu’il est devenu le plus jeune finaliste de l’histoire et s’est ainsi qualifié pour le tournoi des candidats en 2024 où le vainqueur affrontera le Chinois Ding Liren au Championnat du monde.

« Ce n’est pas comme s’il (Carlsen) était invincible », a déclaré Praggnanandhaa à propos de Carlsen dans une interview exclusive avec PTI.

En fait, le garçon de Chennai a battu Carlsen cinq fois, mais tous sont venus dans des matchs en ligne. Il n’a jamais battu le numéro un mondial norvégien dans un board match.

« Il est vraiment fort. Mais il perd des matchs. C’est juste que je pense qu’il est constant dans sa victoire. Il n’en perd pas beaucoup, c’est pour ça. Il est juste fort, mentalement et physiquement. Fondamentalement, fort en tout. À partir de maintenant, Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana et Praggnanandhaa se sont qualifiés pour le tournoi des candidats tandis que cinq autres places sont encore à gagner et seront décidées d’ici la fin de cette année.

Praggnanandhaa a déclaré qu’il n’allait pas lui mettre de pression supplémentaire et qu’il souhaitait accueillir les candidats comme n’importe quel autre tournoi.

« Je ne pense pas que cela va créer une pression supplémentaire. Je veux juste le prendre comme un autre tournoi. Si vous pensez que c’est très important, alors vous commencez à mettre une pression supplémentaire. Je veux juste jouer comme j’ai joué lors des trois derniers tournois », a-t-il déclaré.

Le succès des Indiens à la Coupe du monde – où quatre d’entre eux ont atteint les quarts de finale – a fait naître l’espoir d’un autre champion du monde émergeant du pays après le quintuple vainqueur Viswanathan Anand.

« Il y a encore beaucoup à faire aux échecs pour moi. Ce n’est qu’un petit pas, mais c’est quand même un très bon pas », a déclaré Praggnanandhaa.

Carlsen s’est déjà retiré de la course pour redevenir champion du monde.

Lorsqu’on lui a demandé si cela rendrait le terrain plus facile, Praggnanandhaa a répondu : « Pas vraiment, tout le monde est également très fort. Ce n’est pas comme si ça allait être facile ou quoi que ce soit.

« Les candidats vont être un événement vraiment fort. Cela nécessite non seulement un aspect échecs, mais il faut être en bonne forme physique et mentale pour se battre.

« Pour remporter un championnat du monde, il faut être très, très fort physiquement et mentalement. Je ne pense pas que le fait que Magnus ne soit pas là rende les choses plus faciles. Ce serait très dur. J’espère juste faire de mon mieux et voir comment ça se passe », a-t-il déclaré lors de sa préparation aux candidats.

Fan de badminton et de cricket, Praggnanandhaa essaie souvent différents sports lorsqu’il est à Chennai pour rester en forme.

Mais lorsqu’il participe à un tournoi, il fait souvent de longues promenades ou se parle avec lui-même « pour se déstresser ».

« J’essaie de jouer au badminton quand je suis à Chennai. Pendant le tournoi, j’essaie de me promener. L’un ou l’autre pour me maintenir en forme. Tout sport qui ne me fait pas de mal, je le pratique.

« Cela peut paraître étrange, mais je me parle pour me préparer mentalement. Dans une bonne attitude, cela fonctionne pour moi. C’est différent pour chacun, nous devons donc trouver notre propre voie. J’essaie d’être en bonne forme », a-t-il révélé à propos de sa préparation.

Produit de la WestBridge Anand Chess Academy, Praggnanandhaa a déclaré que le simple fait de parler au magicien des échecs indien (Anand) renforce sa confiance.

« Cela m’a beaucoup aidé. J’ai beaucoup appris en discutant d’échecs avec lui (Anand). Discuter des échecs, outre les aspects techniques, comme parler également de choses psychologiques.

« En général, lui parler donne beaucoup de confiance. Sachant que vous travaillez avec un quintuple champion du monde et l’un des plus grands du jeu, il m’a beaucoup aidé grâce au WACA », a-t-il déclaré.

Juste un jour après avoir atterri dans sa ville natale de Chennai pour un accueil enthousiaste, Praggnanandhaa a dû assister à une félicitation du ministère des Sports à Delhi. Le lendemain, il est ici à Calcutta pour assister à un camp masculin des Jeux asiatiques avant que l’équipe indienne ne se rende à Hangzhou à la fin du mois.

La vie est devenue trépidante après la course de rêve à la Coupe du Monde, mais le joueur de 18 ans ne se plaint pas.

« La vie a beaucoup changé dans le sens où désormais beaucoup de gens connaissent les échecs en général. Beaucoup de gens me reconnaissent. Cela a changé de cette façon.

« C’est bon pour le jeu. Je pense que beaucoup plus de jeunes joueurs vont commencer à jouer, et beaucoup plus de sponsors viendront au match. Donc, les échecs deviennent populaires, en tant que fan, je suis très heureux de voir cela », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’était pas distrait par cela, il a répondu : « J’essaie de le faire pour que cela n’affecte pas ma préparation.

« J’avais hâte d’assister au camp de l’équipe indienne avec ces joueurs Arjun, Gukesh… J’essaie juste de me concentrer sur les échecs en ce moment. Jusqu’à présent, tout va bien. J’espère continuer ce bon travail », a-t-il conclu.

