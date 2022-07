Magnus Carlsen renonce au titre mondial d’échecs parce qu’il n’est pas motivé

Carlsen, aujourd’hui âgé de 31 ans, a déclaré mercredi que remporter le championnat pour les quatrième et cinquième fois “ne signifiait rien” pour lui. « J’étais satisfait du travail que j’avais fait. J’étais content de ne pas avoir perdu le match. Mais c’était tout », a-t-il déclaré.

Alors que les fans et les responsables des échecs ont déploré la décision de Carlsen, ce n’est pas sans précédent. Carlsen rejoint plusieurs autres champions d’échecs qui ont quitté la compétition au sommet de leur art, dont Garry Kasparov.

“Beaucoup d’autres grands champions, dans d’autres sports, ont vécu quelque chose de similaire : au fil des années, il est plus difficile de trouver la motivation pour s’entraîner et concourir au plus haut niveau, alors que la récompense de la victoire n’est jamais aussi intense que le premier jour », a-t-il déclaré dans un communiqué.