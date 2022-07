Magnus Carlsen renonce à son titre mondial. Le remplacer ne sera pas facile.

Le problème est survenu lorsque Garry Kasparov, qui avait battu Karpov en 1985 pour devenir champion puis avait défendu avec succès son titre contre Karpov à trois reprises, devait jouer un match contre Nigel Short d’Angleterre, qui avait remporté les matchs des candidats. Kasparov et Short n’étaient pas satisfaits de la façon dont la fédération mondiale d’échecs organisait le match et du fait qu’elle recevrait une part de 20% du prix, ils ont donc formé leur propre organisation et négocié leur propre accord. La fédération a riposté en déclarant leur match illégitime, en dépouillant Kasparov du titre et en organisant son propre match de championnat entre Karpov et Jan Timman des Pays-Bas, que Short avait battu lors de la finale des candidats.

Après que Kasparov et Karpov aient remporté leurs matchs respectifs, tous deux ont prétendu être champions du monde. Bien que Karpov ait le soutien de la fédération, la plupart des gens considéraient Kasparov comme le roi légitime, l’appelant le champion classique ou linéaire.