Magnus Carlsen quitte le match sans explication au milieu d’une querelle apparente avec son compatriote grand maître Hans Niemann

Le duo jouait dans la Julius Baer Generation Cup lorsque Carlsen a éteint son écran et a quitté le match sans explication – le dernier rebondissement d’une querelle apparente entre les deux joueurs.

“Nous allons essayer d’obtenir une mise à jour à ce sujet”, a commenté Tania Sachdev. a dit dans une diffusion en direct du match sur chess24. “Magnus Carlsen vient de démissionner, s’est levé et est parti, a éteint sa caméra et c’est tout ce que nous savons pour le moment.”

CNN a contacté les représentants de Carlsen pour commentaires mais n’a pas reçu de réponse.

Plus tôt ce mois-ci, le Norvégien s’est retiré de la Sinquefield Cup à Saint Louis après sa défaite surprise contre la star américaine Niemann – la première fois qu’il se retire d’un tournoi de sa carrière, selon chess24.

Carlsen a confirmé son retrait le Twitter , postant : “Je me suis retiré du tournoi. J’ai toujours aimé jouer dans le @STLChessClub, et j’espère être de retour dans le futur.” Le tweet de Carlsen comprenait également une vidéo bien connue du manager de football Jose Mourinho disant: “Si je parle, j’ai de gros problèmes.”

Un autre grand maître, Hikaru Nakamura, a déclaré que Carlsen était “méfiant” de la conduite de Niemann, et quelques jours après le match de la Coupe Sinquefield, Niemann a publiquement répondu aux allégations selon lesquelles il avait triché plus tôt dans sa carrière d’échecs.

Le joueur de 19 ans a admis avoir triché à l’âge de 12 et 16 ans, mais a déclaré dans une interview avec le St. Louis Chess Club qu’il n’avait jamais triché dans des parties hors plateau.

“Je dis ma vérité parce que je ne veux aucune fausse déclaration”, a déclaré Niemann. “Je suis fier de moi d’avoir appris de cette erreur, et maintenant j’ai tout donné aux échecs. J’ai tout sacrifié pour les échecs.”

La tension entre Niemann et Carlsen a secoué la communauté des échecs. Niemann a déclaré qu’il avait été retiré du site Web populaire Chess.com à la suite du tweet de Carlsen et que “tout le monde des médias sociaux et des échecs m’attaque complètement et me sape”.

“Voir mon héros absolu (Carlsen) essayer de cibler, essayer de ruiner ma réputation, ruiner ma carrière d’échecs et le faire d’une manière aussi frivole est vraiment, vraiment décevant”, a-t-il ajouté.

Ni Niemann ni Chess.com n’ont répondu à la demande de commentaires de CNN.

Dans un déclaration le 8 septembre, le directeur des échecs de Chess.com, Danny Rensch, a déclaré que le site avait “partagé des preuves détaillées avec [Niemann] concernant notre décision, y compris des informations qui contredisent ses déclarations concernant l’ampleur et la gravité de sa tricherie.”

Rensch a poursuivi: “Nous avons invité Hans à fournir une explication et une réponse dans l’espoir de trouver une solution permettant à Hans de participer à nouveau sur Chess.com.”

Carlsen et Niemann ont disputé deux autres matchs contre d’autres adversaires après la démission soudaine du premier lundi. Carlsen est à deux points du leader Arjun Erigaisi au classement du tournoi après huit tours, tandis que Niemann est à quatre points.

“On dirait qu’il (Carlsen) insinue clairement quelque chose, mais tant que vous n’avez pas attrapé quelqu’un, vous ne pouvez rien faire”, a déclaré à chess24 Anish Giri, qui participe également à la Julius Baer Generation Cup.

“Cela a l’air très étrange maintenant. De toute évidence, tout a du sens si, soi-disant, Hans triche et qu’il ne veut pas le jouer, mais s’il ne triche pas, alors c’est vraiment très mal.

“Donc je ne sais pas, nous devons voir. Encore une fois, tout le monde s’attend à une sorte de gros lapin du chapeau avec Magnus, mais il ne veut tout simplement pas jouer Hans, semble-t-il.”

Levon Aronian, qui participe également au tournoi, a déclaré que Niemann “n’était pas la personne la plus propre en matière d’échecs en ligne”, mais a ajouté que “c’est un problème qui nécessite une solution”.