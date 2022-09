Magnus Carlsen publie une déclaration explosive

Le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen a publié une déclaration explosive sur Hans Niemann et l’a accusé de tricher plus que l’adolescent ne l’a publiquement admis. Carlsen a choqué la communauté des échecs après avoir affirmé que le jeune Américain avait triché lors d’un concours à la Sinquefield Cup à Saint-Louis le 4 septembre. Carlsen a subi une défaite surprenante à la fin de sa série de 53 matchs sans défaite. Carlsen a démissionné après un coup contre Niemann car il a également annoncé qu’il ne jouerait plus aux échecs avec lui à l’avenir.

Carlsen, mardi, a défendu sa décision et a admis que ses actions auraient pu frustrer de nombreux membres de la communauté des échecs.

“Je sais que mes actions ont frustré de nombreux membres de la communauté des échecs. Je suis frustre. Je veux jouer aux échecs. Je veux continuer à jouer aux échecs au plus haut niveau dans les meilleurs événements », a déclaré Carlsen dans un communiqué sur Twitter.

“Je crois que Niemann a triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis.”

Ma déclaration concernant les dernières semaines. pic.twitter.com/KY34DbcjLo – Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) 26 septembre 2022

Carlsen a en outre expliqué que les Niemann au-dessus du plateau étaient inhabituels et a affirmé qu’il sentait que l’adolescent ne se concentrait même pas sur le jeu lorsque les deux se sont affrontés.

“Ses progrès au-dessus du tableau ont été inhabituels, et tout au long de notre match dans la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ou même pleinement concentré sur le jeu dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je pense seulement une poignée de joueurs peut le faire.

“Jusqu’à présent, je n’ai pu parler que de mes actions, et ces actions ont clairement indiqué que je ne voulais pas jouer aux échecs avec Niemann”, a déclaré Carlsen.

Plus tôt, Niemann a également publié une déclaration sur les allégations de tricherie. Il a catégoriquement rejeté toutes ces accusations et s’en est pris à ses détracteurs. “Je n’ai jamais triché dans un jeu par-dessus bord. S’ils veulent que je me déshabille complètement, je le ferai. Je m’en fiche. Parce que je sais que je suis propre. Vous voulez que je joue dans une boîte fermée avec zéro transmission électronique, je m’en fiche”, a déclaré le joueur d’échecs américain cité par SPORTBIBLE.

Cependant, Niemann a admis qu’il avait triché auparavant. Niemann a révélé qu’à l’âge de 12 ans, il avait reçu l’aide d’un ami lors d’un tournoi en ligne. Plus tard, à l’âge de 16 ans, il a de nouveau été assisté par ses amis lors d’un match non classé.

