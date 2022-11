Magnus Carlsen prend la tête après une septième victoire consécutive

Le Norvégien Magnus Carlsen a remporté sa septième victoire consécutive en un match rapide pour prendre la tête à mi-parcours de la finale du Meltwater Champions Chess Tour à San Francisco.

Le champion du monde d’échecs a fait une autre démonstration étincelante lors de la quatrième manche de 7 alors qu’il a battu le numéro 1 néerlandais Anish Giri 3-0 pour se diriger vers la victoire dans l’événement hybride de fin de saison du Tour à 1,6 million de dollars.

Pendant ce temps, Jan-Krzysztof Duda, le plus grand rival de Carlsen dans ce tournoi et tout au long du Tour 2022, a perdu un match catastrophique contre le Vietnamien Liem Quang Le qui met un énorme trou dans ses espoirs.

Duda et Liem ont joué deux longs matchs nuls avant que Liem ne perce pour gagner en 46 coups dans le troisième. À l’écran, Duda avait l’air dévasté. Liem a ensuite tourné la vis avec 29…e5! dans le quatrième pour gagner 3-1.

Il se hisse en troisième position avec sept points, derrière Carlsen le 12/15 et Duda le 9.

Le match d’ouverture de Carlsen l’a vu jouer le désormais rare au plus haut niveau de la défense française. C’était un risque et rapidement, le champion du Tour 2022 nouvellement installé s’est retrouvé dans ce qu’il pensait être une position perdante.

Carlsen a admis après : “Je venais de rater son mouvement a4 dans l’ouverture – après ça, je pense que je suis assez cassé !”

Giri n’a cependant pas vu l’occasion d’ouvrir le centre du champion. Le Néerlandais a sacrifié un évêque mais cela n’a pas fonctionné et Carlsen a pris le relais. Un jeu sauvage s’est terminé avec Carlsen devant.

Le match 2 a empiré pour Giri. Le Néerlandais s’est effondré en milieu de partie alors qu’il permettait à Carlsen d’activer sa paire de fous. Carlsen a épinglé la tour de Giri et le jeu s’est terminé en peu de temps. C’était la sixième victoire rapide consécutive de Carlsen.

Ailleurs, l’adolescent indien Arjun Erigaisi a marqué trois points et 7 500 USD en battant le n°1 azerbaïdjanais Shakhriyar Mamedyarov. Erigaisi avait disputé 11 matchs sans victoire dans l’événement, mais a brisé cette course dans le deuxième et a également remporté le quatrième pour un score de 3-1.

Enfin, la star américaine Wesley So a remporté son deuxième match consécutif avec une victoire 2,5-1,5 sur Rameshbabu Praggnanandhaa. Les deux joueurs, qui devaient défier au sommet, n’ont pas été à la hauteur des attentes dans cet événement jusqu’à présent.

A trois manches de la fin, Carlsen reste le grand favori. Pourtant, il doit encore jouer contre Duda le dernier jour.

