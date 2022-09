Magnus Carlsen, Hans Niemann et la longue histoire de la triche aux échecs

Un joueur d’échecs scandinave réputé était tellement irrité par le comportement d’un adversaire pendant une partie qu’il a pris des mesures drastiques. Le roi Cnut, qui régnait sur l’Angleterre, le Danemark et la Norvège au XIe siècle, jouait contre un comte nommé Ulf à Roskilde lorsqu’il a fait un geste qui a enfreint les règles, incitant son noble adversaire à renverser l’échiquier et à quitter la pièce.

« Ulf, lâche, tu t’enfuis ? Cnut a appelé, selon Snorri Sturluson, le grand poète et chroniqueur islandais de l’époque.

« Tu aurais pris un vol plus long dans la rivière Helga, si je ne t’avais pas aidé quand les Suédois t’ont battu comme un chien ; alors tu ne m’as pas appelé ‘Ulf le lâche’ », a répondu Ulf, le mari de la sœur de Cnut et un important allié militaire.

Ulf a été assassiné le lendemain.

Un millénaire plus tard, les parties d’échecs se terminent toujours de manière abrupte et controversée, mais avec moins d’effusion de sang et plus de commérages sur Twitter et Twitch.

La semaine dernière, le grand maître mondial d’échecs norvégien Magnus Carlsen s’est retiré d’un match de tournoi en ligne après avoir effectué un seul coup contre un Américain de 19 ans, Hans Niemann.

La démission est intervenue peu de temps après que Carlsen, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur d’échecs de tous les temps, ait perdu contre Niemann dans un autre match de tournoi, mettant fin à une séquence de 53 victoires consécutives.

Mardi, Carlsen a publié une déclaration, qui incluait des accusations selon lesquelles Niemann, qui a reconnu avoir triché dans de précédents jeux en ligne quand il était plus jeune, avait “triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis”.

“Je crois que tricher aux échecs est un gros problème et une menace existentielle pour le jeu”, a écrit le joueur de 31 ans.

Carlsen a également déclaré que Niemann, qui a nié les allégations, a reçu le mentorat du joueur Maxim Dlugy, qui a été suspendu de Chess.com en 2017 pour tricherie supposée.

Les accusations de Carlsen ont secoué le monde des échecs, mais elles n’étaient pas nouvelles : les échecs ont longtemps été un jeu rempli d’allégations de chicanerie et de magouilles. Tricher aux échecs est aussi vieux que le jeu lui-même. Mais comme l’a démontré King Cnut, les conséquences de telles accusations peuvent être graves – avec des implications qui peuvent même s’étendre à la politique internationale.

Les origines complètes des échecs ne sont pas connues avec certitude, mais elles ont leurs racines dans l’empire Gupta, dans ce qui est aujourd’hui l’Inde, où un jeu appelé chaturanga a prospéré au 6ème siècle.

Comme les échecs modernes, il s’agissait d’un échiquier noir et blanc. Il a été calqué sur la guerre, avec des pièces représentant l’infanterie, ainsi que des chars et des éléphants.

Le jeu s’est rapidement propagé, par des racines commerciales et par des guerres de conquête. Il est allé vers l’est, où il a été adapté au jeu moderne de xiangqi ou d’échecs chinois, ainsi qu’à l’est vers la Perse et le monde arabe.

Cnut a dirigé un empire anglo-scandinave qui a été construit sur des siècles de commerce et de raids vikings, ramenant probablement le jeu.

Mais il était probablement connu en Europe au moins un siècle ou deux avant le meurtre du pauvre Ulf. L’historien HJR Murray a suggéré dans son livre de 1913 “Une histoire des échecs” que le jeu a probablement été introduit en Espagne ou en Italie via des commerçants musulmans.

Même à ces premiers stades, le jeu est connu pour avoir provoqué des conflits. Le livre de Murray contient plusieurs cas de disputes entre les membres de la famille royale, les nobles et le clergé qui ont joué.

Certains, comme Cnut, étaient soupçonnés d’avoir triché (dans le récit du jeu de Cnut offert par l’historien et poète islandais Sturluson, le roi a fait un mauvais mouvement et a ensuite demandé à le rejouer, dans ce qui serait considéré comme de la triche sous le « toucher-mouvement » moderne. ” règles).

D’autres étaient tout simplement de mauvais perdants. Guillaume le Conquérant, qui devint le premier roi normand d’Angleterre au XIe siècle, aurait brisé un échiquier sur la tête du prince de France après une perte.

Malgré le risque de violence de la part d’un roi, les échecs jouissaient d’une popularité continue parmi les élites européennes. Napoléon Bonaparte était un joueur bien connu, même en exil.

Les règles ont été standardisées au fil des siècles – et avec cela, plus d’opportunités de tricherie se sont présentées.

L’un des exemples les plus notoires de supercherie basée sur les échecs était celui du “Turc mécanique”, un engin de la fin du XVIIe siècle qui prétendait être un joueur d’échecs automatisé. En fait, un joueur humain se cachait à l’intérieur. D’une manière ou d’une autre, Napoléon et Benjamin Franklin auraient été dupés par la ruse.

Alors que les tournois d’échecs proliféraient, une autre tactique est devenue courante : la collusion, par laquelle les joueurs se retiraient ou perdaient délibérément pour aider les autres à progresser.

La question a attiré l’attention après la création de la Fédération internationale des échecs, connue sous son acronyme français FIDE, et le spectacle aux enjeux de plus en plus élevés du Championnat du monde d’échecs, qui est devenu le site des batailles d’échecs de la guerre froide – et des accusations de tricherie.

Dans un article de Sports Illustrated de 1962, le prodige américain Bobby Fischer a accusé les joueurs soviétiques de tirer délibérément leurs matchs pour préserver leur énergie pour les matchs contre lui. Quatre décennies plus tard, l’ancien chef de l’équipe soviétique cette année-là a admis que les allégations étaient vraies.

Fischer remportera le championnat du monde d’échecs de 1972 en battant le joueur soviétique Boris Spassky.

La victoire américaine est de courte durée : Fischer refuse de défendre son titre en 1975 et entre dans une longue période de déclin. En 1992, il a remporté un match revanche officieux contre Spassky mais a fini par faire face à un mandat d’arrêt pour avoir enfreint les sanctions de l’ONU contre la Yougoslavie, où le match a eu lieu.

La fin de la guerre froide a peut-être temporairement refroidi la géopolitique des échecs. Mais les changements technologiques ont rapidement signifié qu’il y avait beaucoup plus de possibilités de jeu déloyal.

Lors de l’Open mondial de 1993 à New York, un joueur non classé qui a réussi à forcer un match nul contre un grand maître a été accusé d’avoir utilisé la technologie pour tricher. Le joueur aurait porté des écouteurs, avait un renflement palpitant dans sa poche et semblait ne pas bien comprendre les règles de base des échecs.

Depuis, le risque de tricherie technologique a touché les échecs à tous les niveaux. Trois des meilleurs joueurs français ont été suspendus pour avoir prétendument triché par message texte codé en 2011. Quatre ans plus tard, un champion géorgien a découvert qu’il avait un iPhone caché dans une salle de bain lors du 17e tournoi annuel d’échecs de l’Open de Dubaï.

Aux échecs modernes, même les meilleurs joueurs ne sont pas à la hauteur des programmes d’échecs qui peuvent fonctionner sur un téléphone. Garry Kasparov, le légendaire joueur russe, a réussi à battre le supercalculateur d’IBM Deep Blue en 1996, mais il est devenu le premier champion du monde à perdre un match contre un ordinateur l’année suivante, lorsque Deep Blue a remporté un match revanche.

Comme Nigel Short, un grand maître d’échecs anglais, l’a dit au Washington Post en 2015 : “Mon micro-ondes pourrait battre Magnus Carlsen.”

Outre la frontière de la triche permise par les avancées technologiques, la politique a continué à contaminer les échecs. Les critiques disent que la FIDE est effectivement contrôlée par la Russie.

De 1995 à 2018, il était dirigé par Kirsan Ilyumzhinov, un ancien président de la République russe de Kalmoukie, que les États-Unis ont placé sous sanctions en 2015 pour avoir soutenu financièrement le régime d’Assad en Syrie. Arkady Dvorkovich, ancien vice-Premier ministre russe, a succédé à Ilyumzhinov.

Malgré la controverse sur la guerre en Ukraine, Dvorkovich a été réélu pour un second mandat le mois dernier, battant l’entraîneur danois de Carlsen, Peter Heine Nielsen, et le grand maître ukrainien Andrii Baryshpolets.

Avec un jeu si empreint de méfiance à un niveau fondamental, on ne peut peut-être pas reprocher à Carlsen d’être méfiant.