Magnus Carlsen, Chess.com fait des mouvements d’ouverture dans le procès pour tricherie de Niemann

Le champion du monde d’échecs norvégien Magnus Carlsen et la plateforme en ligne Chess.com ont demandé vendredi à un tribunal fédéral américain d’intenter une action en diffamation de 100 millions de dollars intentée contre eux par le grand maître américain Hans Niemann, que Carlsen a accusé de tricherie.

Les dirigeants de Chess.com, Daniel Rensch et Carlsen, ont déclaré dans leurs documents que Niemann est un tricheur “avoué” qui n’a identifié aucune déclaration diffamatoire de leur part dans son procès devant le tribunal de district américain du Missouri.

“Après des années à essayer de se forger une réputation de mauvais garçon des échecs, le plaignant Hans Niemann veut encaisser en blâmant les autres pour les retombées de sa propre inconduite reconnue”, indique le dossier de Carlsen.

Les avocats de Niemann n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Niemann, 19 ans, a déclaré dans son procès que les accusés étaient “de connivence pour le mettre sur liste noire” des échecs professionnels et qu’il a été évité par les organisateurs de tournois depuis que le quintuple champion du monde Carlsen, 32 ans, l’a accusé d’avoir triché à la Sinquefield Cup à St Louis, Missouri en septembre.

La défaite surprise de Carlsen et sa décision inhabituelle de se retirer immédiatement du tournoi ont déclenché une vague de spéculations dans le monde des échecs que Carlsen croyait que Niemann avait triché.

La rumeur a éclaté en scandale plus tard ce mois-là lorsque Carlsen a démissionné après un coup dans un match contre Niemann lors d’un tournoi en ligne. Carlsen a ensuite publié une déclaration disant qu’il pensait que Niemann avait triché “plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis”.

Chess.com, un serveur d’échecs sur Internet, a interdit Niemann après le premier match contre Carlsen et a ensuite publié un rapport indiquant qu’il avait probablement triché plus de 100 fois dans des jeux en ligne.

Niemann a admis avoir triché dans des matchs d’échecs en ligne lorsqu’il avait 12 et 16 ans, mais a nié l’avoir jamais fait lors de tournois impliquant des prix en argent. Les organisateurs du tournoi disent qu’ils n’ont trouvé aucune preuve que Niemann a triché.

