Magnolia Township Preservation Association organisera une réunion annuelle le 6 novembre – Shaw Local

La Magnolia Township Preservation Association tiendra sa septième réunion annuelle à 14 heures le dimanche 6 novembre dans la salle communautaire du musée au 110 N. Peoria St. à Magnolia.

Une brève réunion d’affaires aura lieu pour l’élection des membres du conseil et la promotion de 1959 partagera des souvenirs et des réflexions sur leurs expériences de grandir dans les villes et les écoles du canton de Magnolia.

L’entrée est gratuite et des rafraîchissements seront servis. Le bâtiment est accessible à l’ADA et le parking ADA est situé à l’angle nord-est du parking avec l’entrée à proximité du côté est du bâtiment.