« Magnifique et convenablement brutal pour le site », dit un commentateur

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’une maison nichée dans le paysage rocheux de Rooi Els en Afrique du Sud par KLG Architects.





Appelée Hytte Riverview, la maison compacte d’un étage équilibre les étendues de vitrage sur toute la hauteur avec des murs épais et texturés destinés à imiter les affleurements rocheux à proximité.

« Un petit sanctuaire pour admirer la vue et sentir l’air frais »

Certains commentateurs ont estimé que la structure était bien placée dans son environnement. « Oui, cette maison convient parfaitement au site – les matériaux sont discrets et les espaces intérieurs sont tout simplement géniaux », a félicité Chewie.

Richard Waples était sur la même longueur d’onde, le qualifiant de « magnifique et convenablement brutal pour ce site ».

Accro au design l’a considéré comme « une maison pour les gens », le décrivant comme « un petit sanctuaire pour admirer la vue et sentir l’air frais ».

« Absolument magnifique, j’adore ça », a félicité Alfred Hitchcock. Cependant, ils ont suggéré que « peut-être que cela ne devrait pas être symétrique, mais c’est un problème mineur ».

Cependant, le commentateur Tirant était consterné, exhortant tous ceux qui voulaient l’écouter à « arrêter d’installer des maisons dans de beaux paysages ! »

Ils ont fait valoir que « cela n’a sans doute pas besoin d’être là », estimant que « la « forme » que cela prend n’a vraiment aucune importance, il suffit de laisser la campagne tranquille! »

De quel côté es-tu ? Rejoignez la discussion ›

« Simple, fort et poétique »

Une autre maison rurale attisant le débat dans la section commentaires était une structure en béton minimaliste située au milieu d’une oliveraie rurale à Corfou, en Grèce, créée par le fondateur d’Invisible Studio, Piers Taylor, pour sa famille.

Souji avance que « seul le citadin chronique, avec sa fétichisation du béton dans une recherche sans fin de pseudo-modernité, pourrait construire cela ».

Commentateur Jimmyv a vu à la fois le pour et le contre, écrivant « J’aime vraiment la partie ‘temple sur socle’, mais le béton implacable à l’intérieur me laisse froid ».

« Une architecture pour les monographies, les chiffons commerciaux et les blogs sur les réseaux sociaux, pas pour les gens en chair et en os », ont-ils poursuivi.

« J’adore vraiment ça, j’ai juste besoin de quelques pièces d’art mural coloré », a déclaré Steve Hassler.

Entre-temps, Marc Zudini l’a qualifié de « simple, fort et poétique ».

Qu’en pensez-vous ? Rejoignez la discussion ›

« Le toit du porche d’entrée est ravissant »

Les commentateurs ont été généralement impressionnés par la rénovation par John Puttick Associates d’une église classée grade II à Hove, dans l’East Sussex, avec une extension en bois lamellé de 4,5 mètres de haut ajoutée qui fait office de porche d’entrée.

Tom Roberts l’a décrit comme « une merveilleuse solution sympathique » et La vérité a approuvé, en disant « félicitations aux architectes qui ont mis leur ego de côté et ont conçu une solution humble et respectueuse ».

« Le toit du porche d’entrée est charmant et particulièrement bien résolu », ont-ils ajouté.

« Très agréable de voir que l’architecte (et la congrégation) reconnaissent la nécessité de modifier et de s’adapter aux besoins changeants », a applaudi HT Holman.

Jb était également fan, écrivant « voici un autre architecte créatif et respectueux qui ne se soucie pas du maintien de la marque, et nous en sommes d’autant plus riches ».

Une solution éclairée ? Rejoignez la discussion ›

Mise à jour des commentaires

