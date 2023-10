Non, pas le film avec Yul Brynner et Steve McQueen ni le remake avec Denzel Washington. Ils surveillent plutôt les sept plus grandes actions du S&P 500. Ce sont, par ordre de capitalisation boursière (cours de l’action multiplié par le nombre total d’actions en circulation) : Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Tesla et Meta. Plateformes.

Les investisseurs pourraient penser que cela signifie qu’ils devraient applaudir ces entreprises lorsqu’elles se rendent en ville à cheval, et peut-être qu’ils devraient le faire. Mais leur domination peut aussi être le signe que la tendance haussière actuelle est fragile, estime Liz Ann Sonders, directrice générale et stratège en chef des investissements chez Charles Schwab.

« Lorsque vous constatez une telle divergence entre des éléments tels que le S&P équipondéré et le S&P pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ces divergences, lorsqu’elles sont extrêmes, sont plus susceptibles qu’improbables de revenir à l’équilibre », dit-elle.

« Le plus souvent, certaines des sociétés à plus grande capitalisation vont stimuler la performance », dit-elle. « Cela devient un risque plus important lorsqu’il s’agit… d’une sous-performance dramatique de la part du reste de l’indice. »

Sonders note qu’il faut s’attendre à un certain leadership parmi les plus grandes actions du marché. Après tout, ce sont les entreprises qui attirent le plus d’argent des investisseurs.

Alors, que devriez-vous faire de votre argent maintenant ? Rien de bien radical, disent les experts.

D’une part, l’ampleur n’est qu’une mesure boursière dans une riche constellation qui comprend les taux d’intérêt, l’inflation, les rendements obligataires et les bénéfices des entreprises. Et même les observateurs les plus avertis de Wall Street ne peuvent pas dire avec certitude où se dirigent les cours des actions.

Cela signifie qu’il serait sage d’éviter d’essayer de prévoir ce que le marché va faire ensuite, explique Sonders.

« Quand dois-je entrer ? Quand dois-je sortir ? Ni « entrer » ni « sortir » ne sont une stratégie d’investissement », dit-elle. « Il s’agit simplement de parier non pas sur un moment donné, mais sur deux moments précis. L’investissement doit être un processus discipliné au fil du temps, et cela commence par un plan. »

Si vous avez un plan, respectez-le. Mais assurez-vous d’être suffisamment diversifié, explique Young, même si cela signifie moins vous concentrer sur certaines actions que vous connaissez bien, comme les grandes valeurs technologiques.

« Vous voulez vous assurer que vous investissez dans des choses qui, même si elles ne vous sont peut-être pas aussi familières et qui ne semblent pas aussi intéressantes et excitantes, sont importantes à avoir dans le portefeuille », dit-elle. « Parce que ce sont les choses qui fonctionneront probablement mieux lorsque le reste de ce que vous pensez être vraiment amusant et excitant vous en prendra au menton. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à construire votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.

VÉRIFIER: C’est « la chose la plus puissante au monde » pour réduire l’écart de richesse, déclare le PDG