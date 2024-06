Magie Modi : Pourquoi les sondages indiens à la sortie des urnes prédisent une victoire record du BJP | Actualités des élections en Inde 2024

New Delhi, Inde – Le Premier ministre indien Narendra Modi, 73 ans, semble prêt à briguer un rare troisième mandat et devrait être réélu avec une large majorité, ont montré samedi soir les sondages à la sortie des urnes, martelant l’alliance de l’opposition lors du plus grand vote démocratique jamais organisé au monde.

Si les résultats officiels attendus mardi 4 juin confirment ces sondages, le parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi non seulement s’en sortira indemne de l’aggravation des inégalités, du chômage record et de la hausse des prix, mais il pourrait également s’en sortir mieux que les dernières élections de 2019. Jamais auparavant aucun Premier ministre de l’Inde indépendante n’avait remporté trois élections consécutives au Lok Sabha avec à chaque fois des chiffres améliorés.

Au moins sept sondages à la sortie des urnes publiés par les médias indiens prédisent que le BJP et ses alliés remporteraient entre 350 et 380 sièges sur les 543 que compte la Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien.

Refusant de réfléchir aux résultats des élections à la sortie des urnes, l’alliance d’opposition INDIA – un groupe de plus de deux douzaines de formations politiques espérant renverser le gouvernement majoritaire hindou du BJP – a maintenu une confiance stoïque dans sa capacité à obtenir la majorité le jour du dépouillement.

En Inde, les résultats des sondages à la sortie des urnes sont inégaux et les enquêtes passées ont à la fois sous-estimé et surestimé le nombre de partis différents. Cependant, ils ont pour la plupart correctement prédit les tendances plus larges des deux dernières décennies, à quelques exceptions près. Près d’un milliard d’Indiens étaient inscrits sur les listes électorales lors des élections géantes en sept phases qui se sont étalées sur six semaines et se sont terminées samedi soir.

« Modi est extrêmement populaire. Tout dans cette campagne du BJP concernait Modi pour une raison », a déclaré Neelanjan Sircar, chercheur principal au Centre de recherche politique (CPR) basé à New Delhi. « Certains récits ont émergé suggérant que les gens étaient en colère contre le gouvernement, mais traduire cela en sièges allait toujours être difficile. »

Le BJP se développe dans de nouveaux domaines

Même si le bloc d’opposition INDE devrait obtenir de bons résultats dans les États du sud du pays, la plupart des sondages à la sortie des urnes suggèrent que le BJP pourrait y réaliser également des percées étonnantes.

Plusieurs sondages à la sortie des urnes prédisent que le BJP pourrait remporter 2 à 3 sièges au Kerala, dernier bastion de la gauche indienne où le parti de Modi n’a jamais gagné ; tandis que le BJP pourrait remporter 1 à 3 sièges au Tamil Nadu, où il a échoué lors des dernières élections. Ces victoires, si elles se concrétisent, pourraient donner au BJP un pied dans les bastions de l’opposition où il lutte depuis des décennies.

Le BJP et ses alliés devraient également conserver leurs sièges au Karnataka : le BJP a remporté 25 des 28 sièges dans l’État en 2019. Et il pourrait devenir le plus grand gagnant du Telangana. Ces résultats représenteraient un revers dramatique pour le parti d’opposition du Congrès, qui dirige l’alliance INDE et a remporté les élections législatives d’État – battant le BJP – au Karnataka et au Telangana seulement l’année dernière.

« Les gains dans le sud sont surprenants. Et les prévisions suggèrent un gain massif », a déclaré Asim Ali, commentateur politique. « Même si le BJP n’obtient pas autant de sièges [as predicted in the exit polls]l’augmentation de leur part des voix est un grand changement.»

Pendant ce temps, le BJP devrait envahir ses États fiefs, notamment le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, Delhi, l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh.

L’alliance de l’opposition devrait réaliser des gains marginaux au Bihar et au Rajasthan, deux États que le BJP avait presque remportés lors des dernières élections, ainsi que dans les États du nord de l’Haryana et du Pendjab.

Sudha Joshi, une électrice de 76 ans originaire de Chittorgarh, au Rajasthan, n’a pas quitté son smartphone des yeux alors que les présentateurs de l’information se criaient dessus au sujet d’un « mandat tonitruant » pour Modi samedi soir. Elle a obtenu le smartphone l’année dernière dans le cadre d’un programme d’aide sociale géré par le gouvernement du Congrès de l’époque.

En décembre dernier, le Rajasthan a rejeté le Congrès et a ramené le BJP au pouvoir dans l’État.

Les allégeances politiques de Joshi ont également changé. Née en 1947, lorsque l’Inde a obtenu son indépendance, Joshi n’a jamais manqué une occasion de voter, a-t-elle déclaré. Electorale traditionnelle du Congrès, Joshi a déclaré qu’elle avait perdu espoir dans la famille Nehru-Gandhi qui domine le parti et qu’elle était plutôt venue voir un leader à Modi.

« En 2014, lorsque Modi s’est présenté pour la première fois, je voyais un leader qui propulserait l’Inde vers les sommets internationaux », a-t-elle déclaré, exaltant les résultats des sondages à la sortie des urnes. « Nous sommes satisfaits de sa gouvernance car c’est un religieux comme nous, un vrai patriote. »

Ses opinions reflètent un sentiment plus large, disent les analystes.

« Une grande partie de la société, avec un gars comme Modi au sommet – quelqu’un en qui on peut croire – ne peut que l’imaginer comme un leader aujourd’hui », a déclaré Sircar, du CPR. « Le BJP doit son succès à la popularité de Modi. »

Zafar Islam, porte-parole national du BJP, a déclaré que les sondages à la sortie des urnes montrent que les électeurs « ont apprécié le modèle de gouvernance du BJP, les programmes sociaux et la vision du Premier ministre Modi ».

« Le confort de vie s’est amélioré pour les gens sous la direction de Modi et c’est pourquoi nous attendons avec impatience un verdict historique », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Cinq années supplémentaires de domination du BJP ?

La campagne de réélection de Modi a été ponctuée de campagnes alarmistes, dans lesquelles lui et le BJP ont continuellement présenté le Premier ministre comme un sauveur de la population hindoue dans son ensemble contre une conspiration de l’opposition au profit des musulmans, qu’il a qualifiés d’« infiltrés » et de « ceux qui avec plus d’enfants » lors des rassemblements électoraux.

Avec une population estimée à 200 millions d’habitants, l’Inde abrite la troisième plus grande communauté musulmane au monde après l’Indonésie et le Pakistan.

L’opposition, quant à elle, tentait de coincer Modi sur les questions de justice sociale et d’égalité. Ce thème a touché une corde sensible chez Vikrant Singh, un étudiant en sciences politiques de 21 ans.

Singh a parcouru plus de 160 km (100 miles) pour rentrer chez lui à Pratapgarh, dans l’Uttar Pradesh, pour voter contre le BJP, a-t-il déclaré. « Les universités publiques deviennent chères et le chômage monte en flèche », a-t-il déclaré. «Je suis presque diplômé et je n’ai aucune possibilité d’emploi à espérer.»

Il vote pour la première fois, et pour les Indiens de son âge, l’ancien gouvernement du Congrès – le parti était au pouvoir pour la dernière fois entre 2004 et 2014 – n’est désormais qu’un lointain souvenir. Et l’avenir, dit-il, ne s’annonce pas brillant.

« L’objectif principal du BJP a été de remporter les élections plutôt que de se concentrer sur la gouvernance », a-t-il déclaré. « Ils visent l’hégémonie culturelle et capturent les jeunes esprits en contrôlant les moyens d’information. »

Dans l’Uttar Pradesh, le plus grand État indien, le BJP devrait remporter plus de 65 sièges sur 80 avec ses alliés, contre 62 lors des dernières élections. Après la publication des résultats des sondages à la sortie des urnes, Modi a déclaré que l’alliance de l’opposition « n’a pas réussi à toucher les électeurs ».

« Tout au long de la campagne, ils n’ont amélioré leur expertise que sur une chose : le dénigrement de Modi. Une telle politique régressive a été rejetée par le peuple », a-t-il écrit sur X.

Si les résultats des élections confirment les résultats des sondages à la sortie des urnes, Sircar a noté que l’Inde envisageait cinq années supplémentaires « sous la coalition centralisée de Modi et Amit Shah », faisant référence au ministre de l’Intérieur du pays, qui est largement considéré comme l’adjoint du Premier ministre.

« Ce BJP ne connaît que cette façon de fonctionner : un gouvernement où le pouvoir est entièrement centralisé au sommet. »