Magie du portrait avec moyen format

Le Fujifilm GFX 100S II offre l’attrait de l’imagerie moyen format en tandem avec un capteur de 102 mégapixels. Un appareil photo comme celui-ci offre des fonctionnalités qui peuvent améliorer votre jeu de portrait, mais cela nécessite un investissement important. Alors, qu’est-ce qui le distingue ?

Venant de chez vous Photographie Leigh & Raymondcette vidéo perspicace met en lumière les atouts du Fujifilm GFX 100S IImontrant ses performances dans un contexte réel. Les hôtes se rendent au Watchable Wildlife Trail près de Flagstaff, en Arizona, un endroit pittoresque qui met les capacités de la caméra à l’épreuve. Avec un grand capteur riche en pixels et un Objectif GF 110 mm f/2la configuration est idéale pour les conditions de faible luminosité et pour créer des portraits magnifiquement isolés. Le résultat est des images incroyablement nettes, riches en détails et avec un bokeh fluide que l’on attend d’un système moyen format. La vidéo explore comment la combinaison objectif et caméra offre une profondeur de champ et une séparation de l’arrière-plan que les petits capteurs ne peuvent tout simplement pas reproduire.

Ce qui rend cette vidéo particulièrement convaincante, c’est la façon dont elle décompose l’application pratique du moyen format pour le portrait en extérieur. La vidéo présente les spécifications techniques, mais plus important encore, elle montre comment la caméra se comporte dans des situations d’éclairage loin d’être idéales. Comme le tournage s’est déroulé par temps couvert, l’éclairage était doux mais faible, ce qui les a obligés à augmenter la sensibilité ISO, ce qui révèle souvent les faiblesses d’un appareil photo. Cependant, le GFX 100S II l’a géré avec facilité, fournissant des fichiers clairs sans bruit significatif. Ils soulignent également que l’objectif GF 110 mm f/2, malgré sa taille et son poids, est bien adapté au moyen format. Il offre un champ de vision équivalent à 85 mm en plein format, une focale classique pour les portraits.

Un autre point clé discuté est la façon dont le GFX 100S II se compare aux appareils photo plein format pour obtenir le « look moyen format ». Avec un facteur de recadrage de 0,79x, la distance focale et la profondeur de champ se comportent différemment, ce qui facilite l’obtention d’effets de faible profondeur de champ, même à des ouvertures plus larges. La vidéo le démontre avec une série de portraits qui montrent une excellente séparation des sujets et un flou d’arrière-plan fluide. Mais ils soulignent rapidement que vous n’avez pas besoin de format moyen pour obtenir un bokeh agréable : les capteurs plein format et même APS-C peuvent créer un aspect similaire, même si cela nécessite plus de planification et un positionnement précis.

La vidéo se termine en présentant davantage de portraits, dont quelques clichés amusants. Grâce au GFX 100S II, ils capturent chaque détail tout en conservant un flou doux et agréable autour du sujet. Il y a des avantages à disposer d’un grand capteur pour capturer ces détails complexes, mais les téléspectateurs ne doivent pas trop se laisser prendre par les spécifications techniques. En fin de compte, il s’agit de savoir si l’appareil photo correspond à votre style et à vos besoins. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet.